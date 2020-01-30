Hitit, 10 yeni havayolu için teknolojik altyapı sağlayacak

Hitit yeni nesil, tamamı yerli havayolu yazılım çözümleri ile aralarında Afganistan, Almanya, Angola, Bahamalar, Gana, Fransa, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Namibya, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Şili, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan’ın olduğu 21 farklı ülkeden 30 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlıyor. 2019 yılında da Ar-Ge yatırımları ve yeni çözümlerle gelişmesini sürdüren şirket, hava kargo yazılımı ve 10 yeni havayolu anlaşması ile 2020’ye de güçlü bir başlangıç yaptı. Ayrıca 2019 yılı cirosunu bir önceki yıla göre %54 arttıran şirket, ihracat rakamlarını da yine bir önceki yıla göre %64 oranında yükseltti.

Hitit’in yazılım çözümleri bugün; havayolu firmalarının rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, mobil uygulama, tarife ve ekip planlama, charter yönetim ihtiyaçları, gelir-gider muhasebesi, kargo ve turizm ürünleri alanlarındaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurulduğu günden bu yana tamamı Türk mühendislerin elinden çıkan yerli yazılımla, hizmet ihraç eden Hitit, farklı coğrafyalardan yeni iş ortaklarıyla büyüme gösterdi. Havayolu müşteri sayısını bir önceki yıla göre %52 oranında yükselten Hitit, her yıl 65 milyonu aşkın yolcuyu uçuran teknolojiyi üreten Türk bilişim firması olarak global bir bilinirliğe sahip.

Şirket, 2019 yılı sonunda yolcu hizmetleri sistemleri alanındaki hava yazılım tecrübesini hava kargo sektörüne de aktararak, yeni bir iş alanına giriş yaptı. Yenilikçi altyapısıyla, kargonun tüm süreçlerine bütünlüklü bir çözüm sunan Crane.DOM’u ilk olarak, Pakistan Uluslararası Havayolları kullanmaya başladı. Böylece hizmet ihracatı alanında bir ilke daha imza atan Hitit, havayolları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için hava kargo yazılımı üreten ve ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Hitit’in hava kargo alanındaki çözümü havayollarının, kargo yer hizmetleri firmalarının ve ayrıca tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşların lojistik hizmet alma aşamasında ihtiyacı olan tüm fonksiyonları içeren entegre bir sistem sunuyor.