Hidrojen enerjisiyle çalışan otobüsler yollara çıkıyor
Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığınca düzenlenen bir toplantıda, hidrojenle çalışan otobüslerin üretimi ve kullanımı için mevzuatın kolaylaştırılacağı açıklandı.
Ticaret Bakanlığının 'Haber Blog'unda yer alan habere göre, adı geçen bakanlıkça yapılan açıklamada, üretimi artırmak için sıkıştırılmış doğal gazı hidrojene çeviren bir sisteme izin verileceği ve araçları daha ekonomik yapmak için hidrojen taşıyıcıların kapasitesinin yükseltileceği belirtildi.
Hükümet ayrıca sabit şarj istasyonlarına ek olarak mobil şarj istasyonlarını da 2022 yılına kadar hayata geçirmeyi planlıyor.
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