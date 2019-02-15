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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.02.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Her on kişiden biri kripto para ile alışveriş yapıyor

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Her on kişiden biri kripto para ile alışveriş yapıyor

Genellikle bilgisayar uzmanlarının veya çabucak para kazanmak isteyen kişilerin ilgilendiği düşünülen kripto para birimleri popüler bir ödeme yöntemine dönüştü. Kaspersky Lab tarafından yayınlanan son rapor her on kişiden birinin (%13) kripto parayla bir şeyler satın aldığını gösterdi. Ancak, kripto para alım satım merkezlerini hedef alan ve yatırımcılara saldırmak için eski tehditleri yeniden düzenleyen siber suçlular da bu trendi takip ediyor. Siber suçlular bu paralara erişmek için karmaşık yöntemler kullandıkça, insanlar bu korumasız teknolojide saklanan birikimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Kripto para birimleriyle ödeme kabul eden işletme sayısı her geçen gün artıyor. Çeşitli perakende mağazalar ve restoranlar da bu şekilde ödeme almaya başladı. Fiyatlar düşmeye devam ederken bazı önde gelen spor kulüpleri bile kripto para alım satım merkezleriyle iş birliği yapmayı tercih ediyorlar. İnsanların kripto paraları yatırım ve harcama için kullanmaya ilgi göstermesi, bunların kripto para cüzdanlarından, güvenli olmayan alım satım merkezlerinden ve ICO’lardan (Initial Coin Offering - İlk Para Arzı) çalınma riskini artırıyor. Toplam 530 milyon dolar değerinde dijital paranın çalındığı yüksek profilli vakalar da yaşandı. 

Tehdit grupları kripto para cüzdanları, kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lardan para çalmak için çok çeşitli yöntemler kullanabiliyor. Dört buçuk yıl önce Bitfinex’teki ayrılmış müşteri cüzdanlarından 120.000 bitcoin çalınması ve 2018’de Coinhack’e düzenlenen saldırıyla 530 milyon doların kaybolması gibi yüksek profilli vakalar, bu alım satım merkezlerinin güvensizliğini ve siber suçluların bunlara ne kadar kolay bir şekilde erişip onarılamaz zararlar verebildiğini gösteriyor. Bir kripto para alım satım merkezindeki tüm para çalındığında, merkez tamamen kapanıyor ve yatırımcılar hiçbir şey alamıyor. 

ICO’lar da özellikle büyük risk taşıyor çünkü bunları kuranların genellikle siber güvenlik geçmişi veya tecrübesi olmuyor. Bir vaka yaşandığında paraları korumaları ve etkili bir şekilde müdahale etmeleri mümkün olmuyor. Kripto para pazarı halen bir düzene oturtulmuş değil ve hiçbir risk değerlendirmesi yapılmıyor. 

Kaspersky Lab Gelişme Merkezi Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov, “Kripto para birimi fiyatları düşmüş olsa da tüketiciler dijital işlemlere büyük ilgi gösteriyor. Yaptığımız araştırmada, şaşırtıcı bir şekilde insanların %13’ünün kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullandığını gördük. Ancak bu çevrim içi işlemler henüz daha olgunlaşmadığından bazı büyük tehlikeler de içeriyorlar. Paralar güvene alınmadığı takdirde tüketiciler finansal açıdan yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Tehdit gruplarının saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor. Ana hedef olan kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lar siber güvenlik önlemleri almıyor, bu da siber suçluların para çalmasını kolaylaştırıyor. Dikkatli olmanın yerini alabilecek bir önlem de yok. Eğer bir şey şüpheli gözüküyorsa ona yatırım yapmayın.” dedi. 

Kripto paralara yatırım yapan fakat güvenlik nedeniyle kripto para alım satım merkezlerinde para saklamayanlar şu zorluklar ve rahatsızlıklarla karşılaşabilir:

Alım satım merkezleri para çekmek için genellikle hizmet bedeli alır.

Kullanıcılar paralarını almayı tercih ederse fiyat değişimlerine hızlı tepki veremezler.

Bilinmeyen kaynakların itibari parayla yaptığı çeşitli işlemler devletin denetim kurumlarının dikkatini çekebilir.

Kaspersky Lab, kripto paraları yatırım ve ödeme amaçlı kullanmaya devam etmek isteyenlere şunları öneriyor:

Dijital cüzdanların adreslerini her zaman doğrulayın, internet bankası veya dijital cüzdana verilen bağlantıları tıklamayın.

Kripto paralar için donanım tabanlı cüzdanlar kullanın.

Bir işlem yapmadan önce alıcının adresini, gönderilen miktarı ve ilgili bedeli iki defa kontrol edin.

Parolanızı kaybeder veya unutursanız kripto cüzdanınızı kurtarmanızı sağlayacak bir hatırlatıcı ifade belirleyin.

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