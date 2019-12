Hearthstone: Descent of Dragons oyuncuları ejderhaya dönüştürecek

Descent of Dragons’da oyuncular ejderhaların olağanüstü güçlerinden faydalanacak, yepyeni Efsanevi Ejderhalar çağıracak, ejderha nefesleriyle savaş meydanını altüst edecek ve zorlu Yan Görevlere çıkarak güçlerine güç katacak. Beş E.V.I.L. sınıfı olan Rahip (Priest), Düzenbaz (Rogue), Şaman (Shaman), Şerbaz (Warlock) ve Savaşçı (Warrior), her biri kendine has bir savaş narası ve kahraman yeteneğine sahip olan beş yeni kahraman kartı aracılığıyla kadim ejderha Galakrond’un suretine bürünebilecek.

Yeni Yakarış (Invoke) etkisine sahip büyüler ve minyonlar Galakrond’un kahraman yeteneğini tetikliyor. Birden fazla yakarış kullanıldığında daha da tehlikeli ve ölümcül formlarına bürünebilen Galakrond’un en kudretli formuysa “Galakrond, Azeroth’un Sonu”. Bu formda Galakrond’un savaş narası dört kat güçleniyor ve kadim ejderha, düşmanlarını yerle bir edebilecek güçte bir pençe saldırısı kazanıyor.

Rafaam’ın dünyayı ele geçirmeye yönelik planları başarıya ulaşabilecek mi? Reno Jackson, Kâşifler Birliği bu savaşta galip gelene kadar başını beladan uzak tutabilecek mi? Bu sorular ve çok daha fazlası, Hearthstone’un yıl boyunca süren epik macerasının finaline ev sahipliği yapacak ve ocak ayında oyuncularla buluşacak olan Descent of Dragons’un Tek Kişilik Macerasında cevaplanacak.

Bugünden itibaren Hearthstone’a giriş yapan oyuncular üç adet Descent of Dragons kart paketi, tüm Galakrond Kahraman kartları ve yepyeni Yakarış etkisine sahip iki adet tarafsız Shield of Galakrond minyonuna ücretsiz sahip olabilecek. Oyuncular altı yeni Efsanevi günlük görevi tamamlayarak epik hediyeler kazanma şansına da sahip. Bu ödüller arasında beş adet ilave Descent of Dragons kart paketi, iki adet Rise of Shadows kart paketi ve iki adet Saviors of Uldum kart paketinin yanı sıra toplam 200 altın yer alıyor.





“Descent of Dragons’da Hearthstone’un renkli karakteri ve stratejik karar vermeye dayalı oyun yapısından ödün vermeden eğlenceyi ateşliyoruz,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine, “Oyuncularımızın beş yeni ve birbirinden güçlü Galakrond kahraman kartıyla destelerini oluştururken ya da bu kadim ejderhayı durdurmak için yeni ve akılcı yollar bulmaya çalışırken çok eğleneceklerine inanıyoruz,” şeklinde devam etti.

Descent of Dragons Hearthstone’un yeni oyun modu Savaş Meydanları’nın beta testi devam ederken yayınlanıyor. 24 orijinal Kahraman barındıran bu yepyeni 8 kişilik otomatik savaş oyunu modunda oyuncular, sahip oldukları minyonları oyun alanında stratejik bir şekilde konumlandırarak birbirleriyle kapışmalarını izliyor. Geçtiğimiz ay BlizzCon’da gerçekleşen çıkışını takiben milyonlarca oyuncu Savaş Meydanları’nın erken erişim ve açık beta testine katılmak için hana akın etti. Bu ivme Savaş Meydanları’nın hem eski hem de yeni Hearthstone oyuncularına sunduğu heyecanlı deneyim sayesinde hızını kesmeden devam ediyor.

Hearthstone: Savaş Meydanları, Hearthstone’u temel alsa da başlı başına ayrı bir deneyim olarak tasarlandı ve Hearthstone’dan farklı olarak kart koleksiyonları oluşturmaya ya da düzenlemeye dayanmıyor. Oyuncular elde ettikleri kart paketi sayısıyla doğru orantılı olarak bu oyun modunda ilave özellikler kazanabiliyor. Kart paketlerini ister ücretsiz ister oyun içi altın ya da gerçek parayla satın alın, fark etmiyor ve bugün yayınlanan Descent of Dragons genişleme paketinden kazanacağınız kart paketleri de size çeşitli özellikler kazandırabiliyor. Örneğin Hearthstone’da 10 paket açtıysanız, Hearthstone: Savaş Meydanlarında “detaylı istatistik görüntüleme” özelliğine ulaşabiliyorsunuz. 20 paket açanlar her maç başında iki yerine üç farklı Boss’tan birini seçme şansı elde ediyor. Hearthstone’da 30 kart paketi açanlarsa Hearthstone: Savaş Meydanlarındaki görsel ifade sistemi aracılığıyla rakipleriyle eğlenceli bir şekilde iletişim kurabiliyor.





Descent of Dragons ve Hearthstone: Savaş Meydanları bugün itibarıyla Windows ve Mac bilgisayarlarda, Windows, iOS ve Android işletim sistemini destekleyen tablet ve telefonlarda oynanabilir. Descent of Dragons kart paketleri Hearthstone’un Arena modunda kazanılabileceği gibi, oyuncular bu paketlere oyun içi altın ya da gerçek para karşılığı Hearthstone’un diğer kart paketleriyle aynı fiyata sahip olabilirler.