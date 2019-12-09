Hearthstone: Descent of Dragons için geri sayım başladı

Ejderha Yılı’nın sonuna doğru yol alırken bu genişleme paketiyle gelecek güncellemede bizleri nelerin beklediğine gelin birlikte göz atalım.



Hearthstone Tasarımcısı Dean Ayala ve Hearthstone yayıncısı Kripparian, 10 Aralık’ta çıkacak Descent of Dragons genişleme paketinde havada uçuşacak yeni kartlara birlikte göz attı.

Yayın sırasında açıklanan yeni kartlar arasında beş Galakrond kartından bir tanesi ve yeni etki Yakarış (Invoke) ile gelen bir kart da yer almakta.

Pek Yakında: Yeni Tek Kişilik Macera

Ejderha Yılı hikâyesinin son savaşı, ocak ayında sizlerle buluşacak olan tek kişilik macera Galakrond’un Uyanışı’nda (Galakrond’s Awakening) gerçekleşecek. 35 yeni kartı koleksiyonunuza ekleyin ve tarafınızı seçin. Bu epik savaşta E.V.I.L. güçlerinin ya da en başından beri Rafaam’ın planlarına engel olmaya çalışan kahramanların saflarında yer alabilirsiniz.

Savaş Meydanları

Hearthstone’un 8 oyunculu otomatik savaş modu Savaş Meydanları’na yeni kahramanlar ve dengeleme değişiklikleri geliyor.

Yeni Kahramanlar – Edwin Vancleef, Sylvanas Windrunner ve Arch-Villain Rafaam savaş alanının tozunu attırmaya hazır! Yeni kahramanlar ve kahraman yeteneklerini hemen deneyebilirsiniz...





Yeni Minyonlar – King Bagurgle ve Floating Watcher, Savaş Meydanları’na merhaba diyen yeni minyonlar...

Dengeleme Değişiklikleri – Lightfang Enforcer (minyon) için bir dengeleme güncellememiz var. Ayrıca şu kahramanlar da dengeleme güncellemelerinden geçecek: Millicent Manastorm, Patchwerk, A.F. Kay, The Rat King, Professor Putricide, Lich Baz’hial ve The Great Akazamzarak.

Detaylı İstatistikler – Detaylı İstatistikler özelliği 10 ya da daha fazla Descent of Dragons kart paketine sahip oyuncular tarafından kullanılabilir durumda. Bu özelliği Savaş Meydanları lobi alanından “More” seçeneğine tıklayarak kullanabilirsiniz.

Tyrande ve Sylvanas sahalara indi!

Hearthstone’un oyun içi dükkânı, gezinti ve erişilebilirlik açısından daha verimli olacak şekilde yeniden tasarlandı. 10 Aralık’tan itibaren girebileceğiniz yeni dükkânda sadece sınırlı bir süreliğine yer alacak Sylvanas Windrunner kahramanını ve kart sırtını bulabilirsiniz.

Ayrıca Priest oyuncularının çok uzun zamandır beklediği Tyrande Whisperwind Priest kahramanı ve kart sırtı da ücretsiz olarak oyun içi dükkânda olacak.

Güncelleme – Yankı (Echo) Mekaniği

Yankı etkisine sahip kartların kopyalarının bedeli bundan böyle (1)’den daha az olamayacak. 19 Aralık’a kadar aşağıdaki kartların tam Sihir Tozu bedelini geri alabilirsiniz:

SN1P-SN4P (sadece Normal versiyonu)

Glinda Crowskin (Normal ve Altın versiyonları)

Sound the Bells (Normal ve Altın versiyonları)