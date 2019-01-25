Havalimanındaki araçları otonom robotlar park edecek
Teknoloji gelişiyor, her yere ulaşıyor. Son teknolojinin meyvelerinden biri olan ve gün geçtikçe daha fazla çözüm üreten otonom robotların bu kez havalimanlarında araçları park etmek için kullanılacağı ortaya çıktı.
Havalimanlarında yeni dönem başlıyor. Otonom robotlar alacakları yeni bir görevle araçları en uygun yere park edecek. Bu da kapasite oranında yüzde 50'yi aşkın artış anlamına geliyor. İlk olarak Londra'daki havalimanlarından Gatwick'te devreye giren yeni sistem, üç aylık pilot program dahilinde hizmet verecek.
Havalimanının B bölgesinde çalışacak olan bu özel otonom robotların geliştiricisi ise merkezi Fransa'da bulunan Stanley Robotics. Stan adı verilen bu özel otonom robotlar üzerindeki forklift benzeri ekipman yardımıyla otomobilleri bulunduğu yerden alıp park alanına taşıyacak. Sürücü aracını otoparkın önündeki özel alana park edecek ve dokunmatik ekrandan rezervasyonunu onaylayacak.
Uzmanlara göre bu pilot program sayesinde otopark kapasitesinde yüzde 50 oranında artış olacak. Bu da haliyle park alanına yüzde 50 oranında daha fazla araç girebileceği anlamına geliyor. Böylece otoparkların toplam kapasitesi 6 binden 9 bin araç civarına çıkarılacak. İlk etapta B bölgesinde 270 adet otonom robot görev alacak.
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