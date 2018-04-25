Harry Potter: Hogwarts Mystery TÃ¼rkiye'ye sunuldu

Harry Potter: Hogwarts Mystery Türkiye'ye sunuldu
Harry Potter serisi birÃ§ok insanÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ unutmadÄ±ÄŸÄ± sayÄ±lÄ± efsane yapÄ±tlardan birisi olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Durum bÃ¶yle olunca serisinin filmleri, oyuncaklarÄ± ve oyunlarÄ± da bulunuyor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ise serinin bir mobil oyunu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ne yazÄ±k ki bu oyun TÃ¼rkiye iÃ§in sunulmuyordu. 25 Nisan itibari ile bu durum deÄŸiÅŸtir ve Android iÅŸletim sistemli telefona sahip TÃ¼rkiye kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in oyun sunuldu. Ä°ÅŸte Harry Potter: Hogwarts Mysteryâ€™nin detaylarÄ±...
Efsane Harry Potter serisi hala Ã§ok fazla insan tarafÄ±ndan seviliyor. Bu yÃ¼zden hala seri hakkÄ±nda oyunlar yapÄ±lmaya devam ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã§Ä±kan serinin mobil versiyonu TÃ¼rkiyeâ€™deki kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in sunulmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum bu gÃ¼n itibari ile deÄŸiÅŸti ve artÄ±k TÃ¼rkiye kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in de sunulmaya baÅŸladÄ±.
Harry Potter: Hogwarts Mystery konusu nedir?
RPG olarak kullanÄ±cÄ±lara sunulan oyunun odaÄŸÄ±nda Hogwats CadÄ±lÄ±k ve BÃ¼yÃ¼cÃ¼lÃ¼k okulu yer alÄ±yor. Oyun Harry Potterâ€™dan Ã¶ncesini anlatÄ±yor. Harry Potter: Hogwarts Mysteryâ€™de ProfesÃ¶r Dumbledore, Snape ve diÄŸer sevilen isimlerde bulunuyor. Oyunda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile ittifak kurabiliyorsunuz. Bu ittifaklar sayesinde rakipleriniz ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¼ellolar sizin iÃ§in daha da kolaylaÅŸacaktÄ±r.
Harry Potter: Hogwarts Mystery nasÄ±l oynanÄ±r?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Oyun da bazÄ± derslere katÄ±lÄ±yorsunuz. Bu dersler sayesinde yeni bÃ¼yÃ¼ ve iksir yetenekleri aÃ§Ä±p mevcut yeteneklerinizi de gÃ¼Ã§lendirebiliyorsunuz. Bu yetenekleri ne kadar geliÅŸtirirseniz o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olur ve dÃ¼ellolarÄ± Ã§ok rahat alÄ±rsÄ±nÄ±z.
Kendi karakterinizi yaratÄ±n
Oyun size kendi karakterinizi yaratmanÄ±za da olanak saÄŸlÄ±yor. YarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z karakterin Ã¶zel bÃ¼yÃ¼ becerilerini kullanÄ±p oyunda bulunan yeni hikayeleri oynayabilirsiniz. Bu hikayelerin ismi ise lanetli kasalar ve kardeÅŸinin ortadan kayboluÅŸu.
Harry Potter: Hogwarts Mystery Ã¼cretli mi? NasÄ±l indirilir?
Oyun ÅŸuan Ã¼cretsiz olarak kullanÄ±cÄ±lara sunuluyor. Ancak oyun iÃ§i satÄ±n almalar her oyunda olduÄŸu gibi bu oyunda da bulunuyor. Android kullanÄ±cÄ±larÄ± oyunu Google Play Storeâ€™dan indirilebilir. iOS kullanÄ±cÄ±larÄ± ise maalesef biraz daha beklemek zorundalar.
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