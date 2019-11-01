Hacker'lar modemleri kullanarak siber saldırı yapıyor

Yaşadığımız dijital çağda, evimize giren onlarca ağ bağlantılı cihaz varken, ABD ve Kanada vatandaşları; ev, gizlilik ve güvenlik kavramları hakkında ne düşünüyorlar? Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET ve Ulusal Siber Güvenlik Birliği’nin (National Cyber Security Alliance) yaptığı ortak anket, ilginç bulgular ortaya çıkardı.

Ankete, 2 bini Amerikalı ve 2 bini Kanadalı olmak üzere 4 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 25'i Apple TV ya da Roku, yüzde 17'si bağlantılı (akıllı) TV, yüzde 23'ü mobil cihazları ve yüzde 16,7'si de bilgisayar aracılığıyla çeşitli yayınları takip ediyor.

Çekici içeriklerden güvenliğe sıra gelmiyor

Ama tüm bu çekici içeriklerin ortasında, izleyicilerin güvenlik hakkında düşünebilecekleri bir yer var mı? Katılımcılara, siber suçluların internet bağlantılı televizyonlarına uzaktan erişmelerinden ya da kontrol etmelerinden korkup korkmadıkları soruldu. Sonuçlar hiç iç açıcı değildi. Yaklaşık yüzde 21'inin kaygıları vardı ama geçerli kaygılar olmasına karşın yüzde 41,6'sı bu konuda hiç endişelenmiyordu. Oysa televizyonlar, fidye yazılımlarının ve binlerce Android cihazın bilgi işlem gücünü ele geçiren örneğin ADB.Miner gibi kripto para madencilerinin kurbanı olabilir.



Evimizdeki bağlantı giriş kapısı: Modemler

Evimizde ister iş cihazlarını, ister kişisel cihazları kullanalım, ev ağımızdan yani modemlerimizden yararlanırız. Peki bunun güvenli ve gizli olup olmadığını hiç düşündük mü?

Ankete katılanların sadece yüzde 40'ı evde yapılan ilk kurulum esnasında varsayılan modem bilgilerini değiştirdiklerini iletti. Modemlerin varsayılan kullanıcı adları ve parolalarına, Google araması yaparak kolayca erişilebilen bir dünyada, ne yazık ki bunlar suistimal edilmeye açık durumda ağlardır.



Evde kaç tane ağ bağlantılı cihaz var?

Evdeki güvenlik konusunda atılacak ilk adımlardan biri kuşkusuz evdeki bağlantılı cihazların sayısını ve türünü denetlemektir. Ankete katılan Kanadalı katılımcılar arasında hiçbir bağlantılı cihazı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 18,5 iken, ABD’lilerde bu oran yüzde 20,3 oldu. Hem Kanadalılar hem de Amerikalılar arasında bağlantılı cihazlarının sayısı 1 ila 5 arasında değişenlerin oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Evinde 15'in üzerinde bağlantılı cihazı olan Kanadalılar’ın oranı yüzde 8,5 Amerikalıların ise yüzde 7,8 olarak tespit edildi. Her iki tarafta da evdeki tüm cihazların adlarını verebileceklerini söyleyenlerin oranının ise %42,4 oldu.



Zamansızlık

Bağlantılı özellikleri olan ama internete bağlamadığınız bir cihaz satın aldığınız oldu mu, sorusuna Amerikalıların yüzde 5,1 ve Kanadalıların yüzde 7,5'i, bağlantı ayarlarını yapmak için zamanları olmadığını söyleyerek cevap verdi.



Bu rakamlar ne gösteriyor?

Her akıllı cihazın beraberinde getirdiği tüm kolaylıklara ve olası tüm faydalara karşın, bu cihazlar beraberlerinde sorumluluklar (parolalar, doğru kurulum, güvenlik güncellemeleri) ve riskler de (artan tehdit yüzeyi, tasarım kaynaklı yetersiz güvenlik, hantal arayüz) getiriyor. Satın almadan önce, bu gerçekleri dikkate almak gerek.