Geçtiğimiz hafta H1Z1, oyuncularının yüzde 91'ini kaybettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine çalışmalar başlatan Daybreak Game Company, ilk olarak oyunu Erken Erişim'den çıkarmıştı. Daha sonra Auto Royale isimli, arabalar ile ilerleyen bir mod çıkarmıştı. Bu modda 4 kişilik arabalarla diğer arabaları patlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ise bu hamlelere bir yenisi daha eklendi. Artık H1Z1 ücretsiz oldu.

Oyunu daha önceden satın alanlara ise Appreciation Pack dağıtıldı. Appreciation Pack'in içinde bulunanlar ise 3 adet skin, 10 Victory Crate ve 10.000 Skull para. Ayrıca oyunun Silver, Bronz ve Gold Pack paketleri de duyuruldu. Bronz Pack 32 TL, Silver Pack 77 TL ve Gold Pack 144 TL'den satışa sunuldu.