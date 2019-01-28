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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.01.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Güvenlik teknolojileri üreticisi Sensormatic'te önemli atama

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Güvenlik teknolojileri üreticisi Sensormatic'te önemli atama

Güvenlik teknolojileri entegratörü Sensormatic, İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Canan Arıcan’ı getirdi.

Ocak 2019 itibariyle İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Canan Arıcan, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında, insan kaynakları departmanlarındaki süreçleri başarıyla yönetmiş bir isim.

Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arıcan, yine aynı üniversitede Finans & Veri Yönetimi ağırlıklı yüksek lisans eğitimi aldı. Eğitimi sırasında Koç Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Arıcan, 2006 – 2016 yılları arasında Avea ve Aksigorta’da personel yönetimi odaklı çeşitli roller üstlendi. Avea’da Organizasyonel Gelişim Uzmanı, Yetenek, Kariyer ve Eğitim Yöneticisi görevlerinde bulunan Canan Arıcan, Aksigorta’da ise İnsan Kaynakları Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.

Hem kurum içi hem de kurum dışı çeşitli koçluk programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif olarak bulunan Arıcan, 1979 İstanbul doğumlu ve evli olup iki çocuk annesidir.

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