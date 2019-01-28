Güvenlik teknolojileri üreticisi Sensormatic'te önemli atama
Güvenlik teknolojileri entegratörü Sensormatic, İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Canan Arıcan’ı getirdi.
Ocak 2019 itibariyle İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Canan Arıcan, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında, insan kaynakları departmanlarındaki süreçleri başarıyla yönetmiş bir isim.
Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arıcan, yine aynı üniversitede Finans & Veri Yönetimi ağırlıklı yüksek lisans eğitimi aldı. Eğitimi sırasında Koç Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Arıcan, 2006 – 2016 yılları arasında Avea ve Aksigorta’da personel yönetimi odaklı çeşitli roller üstlendi. Avea’da Organizasyonel Gelişim Uzmanı, Yetenek, Kariyer ve Eğitim Yöneticisi görevlerinde bulunan Canan Arıcan, Aksigorta’da ise İnsan Kaynakları Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.
Hem kurum içi hem de kurum dışı çeşitli koçluk programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif olarak bulunan Arıcan, 1979 İstanbul doğumlu ve evli olup iki çocuk annesidir.
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