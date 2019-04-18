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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.04.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Güvenli mobil ödeme için altyapı oluşturuluyor

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Güvenli mobil ödeme için altyapı oluşturuluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mal ve hizmet satışı bedellerinin yeni teknolojilere uygun şekilde mobil ödeme gibi yöntemlerle tahsil edilebilmesi amacıyla belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik altyapı için harekete geçti. Bu kapsamda, söz konusu belgelerin elektronik olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerini içeren Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

GİB tarafından, "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca, yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak fiziki POS cihazları gerektirmeyen ödeme yöntemleri sunulurken, tebliğ taslağında da mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatıyla mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin uygulamaların mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verildi.

Buna göre, finans kuruluşları ve özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri ve bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine yönelik olarak Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak. 

Özel entegratör kuruluşlar görevlendirilecek

 Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB'den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak. 

Ödemeyi gerçekleştiren araçlar (donanım ve yazılım), finans kuruluşu tarafından güvenliği sağlanmış ve sorumluluğu kabul edilmiş nitelikte olacak. Bu araçlar sadece bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen finans kuruluşları tarafından verilebilecek. 

Mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşlar aracılığıyla belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu olacak.

Mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının, e-belge düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacağı özel entegratör kuruluşuyla birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİB'e yazılı başvurmaları gerekecek. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere ödeme ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda mükelleflere hizmet verebilecek.

Yararlanacak mükellefler

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemi'nden ihtiyari olarak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükellefler, ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefler, serbest meslek erbapları, zirai kazanç sahibi çiftçiler ve vergiden muaf esnaf yararlanabilecek.

Bu sisteme dahil olan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyecek.

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmayacak.

Kağıt ortamında belge düzenlenemeyecek

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni mükelleflere sunan finans kuruluşları ile bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatın yapılmasıyla elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, gönderilmesi ve alınması amacı dışında kullanamayacak.

Tahsilata ilişkin bilgiler ile sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeler, 10 yıl süreyle gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza edilecek.

Finans kuruluşlarının tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörlerin ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri GİB'e anlık olarak sunma, iletme veya uzaktan erişime açma sorumluluğu bulunacak.

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve  zorunlu haller dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemeyecek.

 

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