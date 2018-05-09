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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
09.05.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Güvenli internet kullanımı için yapılması gerekenler

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Güvenli internet kullanımı için yapılması gerekenler

Hitay Holding bünyesinde sistem entegrasyon alanında faaliyet gösteren Teknoser, güvenli internet kullanımı için yapılması gerekenleri açıkladı. Buna göre, siber güvenlikte ilk adım olarak kurumlar proaktif güvenlik politikaları oluşturmalı; bireyler de kullanıcı şifrelerinde çok faktörlü doğrulama seçeneğini tercih etmeli.

Kullanıcıların başta e-mail ve banka hesap şifrelerini karmaşık seçeneklerden oluşturması, sık sık değiştirmesi ve çok faktörlü doğrulama seçeneğini kullanması büyük önem taşıyor. Ayrıca parola ve kimlik bilgilerini kamusal alanda paylaşmamaları, güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmaları gerekiyor. Kullanılan cihazın sistem ve anti-virüs güncellemelerinin eksiksiz olması ve korsan, crack yazılımlar kullanılmaması öneriliyor.

Siber güvenlik kapsamında son kullanıcıların da bilinçlendirilmesi, bilgi güvenliği alanında farkındalık eğitimlerin aldırılması gerektiğinin altını çizen Teknoser Network ve Güvenlik Çözümleri Danışmanı Sami Sercan Uludağ; “Siber güvenlik alanında alınan önlemler kurumlar için gereksiz bir harcama kalemi değil, kuruma yapılmış önemli bir yatırımdır. Kurumlar dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı proaktif bir güvenlik politikası oluşturmalı. Zafiyet analiz yazılımları ile sistemler sürekli olarak güncel tutulmalı. Bilgi güvenliği tehlikeleri ile ilgili olarak düzenli penetrasyon testleri yapılmalı, bu testler sonrasında gerekli olan tedbirler alınmalı” dedi ve yapılması gerekenleri sıraladı:

Güvenlik cihazlarını zafiyet analizleri yapılmalıdır.
Risk analizi ve optimizasyon yazılımları kullanılmalıdır.
Sistem üzerindeki anomali’ler tespit edilmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.
Sistem yöneticilerinin de ne tür işlemler yaptığı izlenip, kaydedilmelidir.
Gizli bilgi ve belgelerin, sadece erişim gerekliliği olan kişiler tarafından erişilebilir olmalıdır.
Dışarıdan gelebilecek tehditlere önlem alındığı gibi, içeriden de gelebilecek olan tehtidlere karşı kullanıcıların kontrol edilmesi gerekmektedir.
Kurumun belirlemiş olduğu güvenlik politikası gereğince, antivirüs sistemlerinin güncel olması, kullanılan operating system’ lerin (Windows, Mac) güncel olması, ağ erişim kısıtlamaları gibi güvenlik yazılımları bulunmalıdır.
Kullanıcı şifrelerinin karmaşık olması, sıklıkla değişimi ve çok faktörlü kimlik doğrulama seçenekleri tercih edilmelidir. (E-Mail, Banka Hesapları)
Gizli bilgileri (Parola, kimlik numarası) kamusal alanlarda paylaşılmamalıdır.
Güvenli internet siteleri üzerinden alışveriş yapılmalıdır.
Kullandığımız cihazın (PC, Telefon, tablet) sistem ve anti-virüs güncellemeleri yapılmalıdır.
Korsan, crack yazılımlar kullanılmamalı

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