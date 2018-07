Guardians of the Galaxy ekibinden atıldı! Yeni filmde olmayacak!

Marvel'ın büyük ilgi gören serisi Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) bu kez devam filmiyle değil kovulan yönetmeniyle adından söz ettiriyor! İlk iki filmin yönetmenliğini yapan ünlü yönetmen James Gunn, yıllar önce paylaştığı bazı tweetleri yüzünden işinden oldu. Ünlü yönetmenin yıllar önce pedofiliyi ve tacizi şaka yollu da olsa övdüğü Twitter gönderileri ortaya çıkınca ortalık karıştı.



James Gunn’ın geçmiş yıllarda yaptığı hataları kabul etmesine ve herkesten özür dilemesine karşın Marvel tarafından görevine son verildi. Böylece Guardians of the Galaxy 3 filmi yönetmensiz kalmış oldu.





James Gunn