Guardians of the Galaxy 3'ü bekleyenlere kötü haber

Production Weekly’de yer alan bilgilere bakılırsa Guardians of the Galaxy 3’ün çekimlerinin başlangıcı için Şubat 2021 düşünülüyor. Proje şimdilik Hot Christmas kod adıyla anılıyor. Çekim tarihinin 2021’e ertelenmiş olması ortaya şu sonucu çıkartıyor: Marvel James Gunn’ın yazdığı senaryoyu kullanmayacak. Yeni senaryo yazılması ve hazırlıkların yapılmasının ardından 2021’de çekimler başlayabilecek.

James Gunn'ın senaryosunu yazdığı Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün çekimlerine 2019'un şubat ayında başlanması planlanıyordu. Böylece film 2020'nin mayıs ayında vizyona girmeye hazır olacaktı. Ancak Gunn'ın kovulması tüm planları alt üst etti. Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Guardians of the Galaxy filminin çekimleri 2021 yılında başlayacak.

Gunn serinin yeni filmini yönetmek için geri dönmeyecek fakat Marvel'in Gunn tarafından kaleme alınan senaryoyu kullanacağı söyleniyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler olabileceği söyleniyor. Özellikle Gunn'ın kovulmasının ardından sosyal medyada Marvel'i sert bir dille eleştiren Dave Bautista (Drax)'nın yeni filmlerde yer alması beklenmiyor. Ayrıca seriye çizgi romanlarda ekibin parçası olan Adam Warlock gibi yeni karakterlerin dahil olması bekleniyor.