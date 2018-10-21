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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.10.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Guardians of the Galaxy 3'ü bekleyenlere kötü haber

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Guardians of the Galaxy 3'ü bekleyenlere kötü haber

Marvel’in sevilen serilerinden Guardians Of The Galaxy Vol. 3 filminin 2021 yılında geleceği ortaya çıktı.

Production Weekly’de yer alan bilgilere bakılırsa Guardians of the Galaxy 3’ün çekimlerinin başlangıcı için Şubat 2021 düşünülüyor. Proje şimdilik Hot Christmas kod adıyla anılıyor. Çekim tarihinin 2021’e ertelenmiş olması ortaya şu sonucu çıkartıyor: Marvel James Gunn’ın yazdığı senaryoyu kullanmayacak. Yeni senaryo yazılması ve hazırlıkların yapılmasının ardından 2021’de çekimler başlayabilecek. 

James Gunn'ın senaryosunu yazdığı Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün çekimlerine 2019'un şubat ayında başlanması planlanıyordu. Böylece film 2020'nin mayıs ayında vizyona girmeye hazır olacaktı. Ancak Gunn'ın kovulması tüm planları alt üst etti. Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Guardians of the Galaxy filminin çekimleri 2021 yılında başlayacak.

Gunn serinin yeni filmini yönetmek için geri dönmeyecek fakat Marvel'in Gunn tarafından kaleme alınan senaryoyu kullanacağı söyleniyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler olabileceği söyleniyor. Özellikle Gunn'ın kovulmasının ardından sosyal medyada Marvel'i sert bir dille eleştiren Dave Bautista (Drax)'nın yeni filmlerde yer alması beklenmiyor. Ayrıca seriye çizgi romanlarda ekibin parçası olan Adam Warlock gibi yeni karakterlerin dahil olması bekleniyor.

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