GTA V: Premium Online Edition satışta! Yeni oyunda neler var?
Efsane oyun serisi Grand Theft Auto’nun son oyunu GTA 5'in yeni sürümü çıktı. GTA V: Premium Online Edition adındaki yeni sürüm Rockstar Games tarafından duyuruldu. Peki GTA V: Premium Online Edition ne gibi yenilikler getiriyor?
GTA V'in dünyanın en çok satan oyunu olduğunu hatta ve hatta tüm albüm ve film satışlarını geride bıraktığı biliniyor. Bu denli büyük bir kitleye sahip olan oyun hakkında geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sızıntı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıda oyunun, GTA V: Premium Online Edition adına sahip olan yeni sürümü kısacık da olsa görünmüştü. Bu sızıntı bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetmişti. Oyuncularını fazla meraklandırmak istemeyen Rockstar Games sızıntıda karşımıza çıkan GTA V: Premium Online Edition’ı yaptığı duyuruyla tanıttı.
Yeni GTA V sürümünün içinde oyunun kendisi dışında The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler’s Run, Bikers gibi genişleme paketleri yer alacak. Bu paketlere ek olarak GTA V: Premium Online Edition’ı satın alacak oyuncular Criminal Enterprise Starter Pack sahibi olacak.
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