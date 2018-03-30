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    Gran Turismo 6 artık internete kapalı!

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Sony tarafından gelen açıklamaya göre sevilen araba yarışı oyunlarından Gran Turismo 6 için çevrimiçi sunucuları kapatıldı. Kullanıcılar, oyunun bir sonraki serisini beklemeye başladılar bile.

    Geçtiğimiz aylarda Polyphony, Sony'nin Gran Turismo 6 için çevrimiçi sunucuları kapatacağını açıklamıştı. Böyle bir şeyin olacağını duyan oyuncular, bu karara tepkilerini göstermiş ve böyle bir kararın neden aldığını sormuşlardı. Ancak, şirket tarafından bir açıklama yapılmamıştı. Sony, 28 Mart tarihi itibariyle oyunun çevrimiçi sunucuları kapattı. 

    Gran Turismo 6 artık internete kapalı

    Bu kapsamda, oyunda yer alan Open Lobby, Seasonal Events, Quick Match ve Community çevrimiçi sunucuları, artık oyunda olmayacak. Tek kişilik oyunlar bölümü ise sorunsuz bir şekilde oyuncular tarafından kullanılabilecek. Sony'nin bu şaşırtıcı kararıyla oyuncular, gözlerini, Gran Turismo 7'ye çevirdi. 

    Etiketler: çevrimiçi sunucu , kapandı
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