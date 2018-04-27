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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.04.2018 - 20:22, Son Güncelleme:

GoPro’da kötü geçen yılın faturası CEO’ya kesildi

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GoPro’da kötü geçen yılın faturası CEO’ya kesildi

2014 yılında ABD’nin en fazla kazanan yöneticisi olan GoPro’nun kurucu CEO’su Nick Woodman’ın maaşı ve primleri yönetim kurulu tarafından kesildi.

Ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro 2014 yılında halka açıldığında 285 milyon dolar değerinde hisse kazanan şirketin kurucu CEO’su Nick Woodman, kötü geçen 2017’nin ardından yönetim kurulu tarafından cezalandırıldı.
 
Yönetim kurulu, Woodman’ın bu yıl 1 dolar maaş almasına ve tüm primlerinin iptal edilmesine karar verdi.
 
Habertürk'ün haberine göre Woodman, yönetim kurulunun belirlediği hedefleri tutturması halinde 2017 yılı için şirketten 1,2 milyon dolar prim kazanacaktı. Ancak geçtiğimiz gün açıklanan yıllık sonuçlarda, GoPro’nun beklenenin çok altında satışlar, işten çıkarmalar ve çok hızlı büyüyen kamera dronelar pazarından çekilmesiyle dolu fiyasko bir yıl geçirdiği ortaya çıktı.
 
GoPro 2017 yılında 1,18 milyar dolar gelir elde ederken, ABD’de tatil dönemi olarak anılan ve Noel alışverişlerinin yapıldığı aralık ayının da bulunduğu çeyrekte satışlar yüzde 38 düştü. Şirketin 2017 yılındaki net zararı yüzde 56 artarak 182,9 milyon dolara çıktı.
 
Yönetim kurulu, 2017 yılındaki kötü performans nedeniyle Woodman’ın geçtiğimiz yıl için prim almayacağını belirtirken, 2018 yılında ise 1 dolar maaş ve prim olmadan çalışacağını duyurdu.
 
Şirketin kurucu CEO’su olan Woodman ayrıca GoPro’nun çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.
 
GoPro bu yılın başında bankacılarla anlaşarak şirketin satılması için potansiyel ihtimalleri ve senaryoları incelemeye başladı. Şirket maliyetlerini düşürmek için iş gücünün yüzde 20’siyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

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