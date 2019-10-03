GoPro Max: Görüntüyü sabitliyor, su geçirmiyor
Aksiyon kameralarının önde gelen isimlerinden GoPro, yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Bunlardan biri de GoPro Max isimli yeni aksiyon kamerası oldu.
GoPro, GoPro Hero 8 Black ile birlikte GoPro Max isimli yeni bir ürünü daha ortaya çıkardı. Üzerinde yer alan iki kamera ile birlikte 360 derecelik görüntüleri alabilen cihaz, görüntü sabitleme yapabiliyor. 1080p çözünürlüğünde canlı yayın özelliği de bulunan ürünün üzerinde yer alan dokunmatik ekran, 16.5 MP çözünürlüğünde fotoğraf ve Full HD 60 fps video çekimi yapabiliyor. Su geçirmez tasarıma sahip olan GoPro Max'in büyük bir gövdeye sahip olduğu dikkat çekiyor.
Panorama çekimlerde 6.2MP çözünürlük, tek sensör çekimlerinde 5.5MP çözünürlük geçerli oluyor. Max HyperSmooth teknolojisi ise üst seviye stabilizasyon yaparak 180 derecelik videoları mümkün hale getiriyor.
6 adet mikrofon ile mekânsal ses kaydı yapılabiliyor. 4 adet dijital lens yine yerini almış. Max SuperView ayarı ise mümkün olan en geniş açıya kadar uzanıyor. Max TimeWarp ise harekete ve sahneye göre kare hızlarını otomatik olarak ayarlıyor. Ön tarafta ise dokunmatik bir LCD ekran kontrolleri sağlıyor. GPS ile konumlama daha net bir şekilde yapılabiliyor.
GOPRO MAX 360'IN FİYATI
GoPro MAX 360 modeli 500 dolar fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.
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