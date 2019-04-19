Google Play için çok önemli güncelleme
Android telefonların uygulama mağazası olan Google Play Store için önemli bir güncelleme geliyor. Güncelleme sonrası kullanıcılar bakın neyle karşılaşacak?
Google Play Store, artık kesesini düşünen kullanıcıların yanında. Güncelleme ile, Google Play Store üzerinden yapacağımız alış verişler için bir harcama limiti belirlememiz mümkün. Bunu yapmak için ana menü düğmesine tıklayıp Hesap bölümünü açmak; ardından sipariş geçmişi sekmesine ulaşmak gerekiyor. Burada, bir harcama limiti belirleyebiliyoruz.
Bu limit, bize harcama sınırı koymuyor; daha çok bir uyarı işlevi görüyor. Eğer belirlediğiniz limite yaklaşırsanız, Google sizi bir bildirim yardımıyla uyarıyor. Bundan sonrası yine size kalmış.
Son olarak söz konusu özellik, kademeli olarak yayınlandığından değişiklik görmezseniz şaşırmayın; belirli aralıklarla güncellemenin olup olmadığını kontrol edin.
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