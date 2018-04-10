Google Play App Store'a fark attı
Android işletim sistemlerinin uygulama mağazası Play Store, iOS işletim sisteminde bulunan uygulama mağazası App Store'a büyük fark attı.
App Annie isimli bir araştırma şirketi App Store ve Play Store'un uygulama indirme raporlarını paylaştı. Bu raporda yazılanlara göre 2018'in ilk çeyreğinde Play Store'da 20 milyar adet indirme yapılırken, App Store'da 7.5 milyar adet indirme yapılmış. Bunun sebebi olarak ise Play Sotre'da ücretsiz birçok uygulamanın olması gösteriliyor.
Çünkü tüketici harcamalarına baktığımızda ise bu sefer App Store 12 milyar dolar ile rakibine fark atıyor. Tüketici harcamalarında App Store ve Play Store arasında yüzde 85 bir fark bulunuyor. Ayrıca bu farkın nedeni olarak Apple'ın son zamanlarda App Sotre'daki eski ve müşterilere zarar verebilecek uygulamaları temizlemesi de gösteriliyor. Bu hamlenin benzerini ilerleyen yıllarda Play Store'un da yapması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle