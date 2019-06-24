Google Pixel 4'ün yeni görüntüleri internete sızdı
Google'ın yakında tanıtmayı planladığı Google Pixel 4 isimli yeni akıllı telefonunun görüntüleri internete sızmaya devam ediyor. Bu kez renkli kasalarıyla görünen cihaz, bakın hangi özelliklerle geliyor, nasıl görünüyor?
Google Pixel markasına yeni bir halka daha ekleniyor. Son olarak Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL adında bütçe dostu iki telefonu tanıtan şirket, bu kez Google Pixel 4 ile çıtayı bir üst kademeye taşımaya hazırlanıyor. Google, yeni telefonuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmasa da, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler doğrultusunda cihazın ilk görüntüleri ortaya çıkmış durumda.
6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası sunması beklenen yeni Google telefon, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.
Google Pixel 4'e ait yeni görüntülerde cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumunun bulunduğu dikkat çekerken, diğer yandan üç farklı renkte satışa sunulacağı anlaşılıyor.
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