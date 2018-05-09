Google i/o başladı! İşte Google'ın yeni bombaları

Google'ın her yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiği dev geliştirici etkinliği Google i/o resmen başladı. Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin konuşmasıyla başlayan etkinlik tüm dünyaca merakla bekleniyordu; zira Google'ın bu etkinlikte telefondan yapay zekaya kadar pek çok alanda kayda değer yeni çalışmalarını paylaşması bekleniyordu. Ve beklendiği gibi de oldu.



ANDROID P



Google'ın en çok merak edilen yeniliklerinin başında şüphesiz Android P geliyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android serisinin en yeni halkası olan Android P'yi dünya devi ilk kez paylaştı ve artık Android P'nin nasıl göründüğünü, ne gibi özelliklerle geldiğini kısmen de olsa biliyoruz. Üç düğmeli gezinti çubuğuyla vedalaşmaya, telefonunuzu ne kadar kullandığınızı gösteren Dashboard ile tanışmaya hazırlanın. Görünümü yenilenen işletim sistemiyle etkileşim, artık iPhone X'tekine benzer hareketlerle gerçekleşiyor.

Yeni Dashboard ise zamanınızı telefonda nasıl geçirdiğinizi, telefonun kilidini kaç kez açtığınızı, kaç uyarı aldığınızı gösteriyor. Bu panonun amacı, telefon kullanımınızı kontrol altına almak ve gerçek hayattan kopmanıza engel olmak.





Android P'nin arayüzü böyle görünüyor. Dikkat edileceğe üzere Google, Home butonunu kaldırıp yerine çentik koymuş. ullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün.



Ön izleme sürümünün ardından Google I/O 2018’de Android P 9.0 için ilk beta sürümü yayınladı. Geliştiriciler için ise ikinci önizleme olarak lanse edilen bu sürüm sadece belirli cihazlar ile test edilebiliyor. Bu yaz yayınlanacak olan Android P'nin beta sürümü, bugün Google, Essential, Sony, Nokia gibi bazı firmaların belirli telefonları için yayınlandı.



Android P Beta sürümü, an itibariyle Google’ın Pixel serisine ek olarak, bugün itibariyle Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential PH‑1 ile kullanılabilir hale geliyor.



Yukarıda Android P zaman çizelgesini görüyorsunuz. Temmuz ayında son test sürümlerinin yayınlanması ve Android P’nin üçüncü çeyrek itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.



Android P ile gelen önemli yeniliklerden biri de akıllı batarya yönetimi teknolojisi. Yapay zeka teknolojisinden yararlanan bu sistem, kullanıcıların bataryalarını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlıyor; örneğin kullanıcıların uygulama kullanma alışkanlığını belirleyen sistem, günün geri kalan kısmında kullanılmayacağını düşündüğü uygulamaları kapatıyor; bu da batarya ömründe yüzde 30 oranında kayda değer bir artış sağlıyor.







Temelinde yapay zeka algoritmaları kullanılan bu teknoloji, kullanıcısının manuel akran parlaklık tercihini zamanla öğrenerek kullanıcısına daha az parlaklık ayarı yaptırıyor. Google, makine öğrenimi parlaklık aracı sayesinde kullanıcıların yarısının manuel olarak parlaklık ayarı yapmayı bıraktığını söylüyor.





Bunun dışında "Shush" adında yeni bir rahatsız etme modu ekleyen Google, telefonun arka yüzeyi dönükken yıldızlı kişiler hariç arayanların çağrısını sessize alıyor.



GOOGLE DUPLEX



Google Duplex, Google Assistant'a getirilen önemli bir yenilik. Duplex ismi verilen bu özel yapay zeka tabanlı teknoloji ile birlikte kullanıcılar; randevu veya rezervasyon yaptırmak istediklerinde telefon görüşmelerini asistanlarına yaptırabilecek. Kulağa hoş geliyor değil mi? Artık hiçbir şey yapmanıza gerek yok; bırakın randevu işinizi Google Assistant halletsin! Duplex özelliği sayesinde Google Assistant belirlediğiniz numarayı kendisi arayacak ve örneğin restoran rezervasyonu için gereken telefon görüşmesini kendisi yapabilecek.







Google CEO'su Pichai, konuşması sırasında Google Assistant ile gerçek kişi arasındaki bir telefon görüşmesinin ses kaydını paylaştı. Konuşmalar elbette basit düzeyde; ancak Google Assistant görevini başarıyla yerine getirerek karşısındaki insana kendisinin bir 'insan' olduğunu ikna ettiği dikkat çekiyor. Google Duplex ile ilgili tek bilmediğimiz nokta ise kullanıcılara bu yeni özelliğin ne zaman sunulacağı. Ancak Pichai, bu konuda net bir tarih vermedi.



GOOGLE LENS ANDROID TELEFONLARDA YAYILMAYA BAŞLIYOR



Google Lens, yapay zekayı telefon kamerasıyla bütünleştiren, son teknolojinin bizlere sunduğu bir teknoloji. Google i/o etkinliğinde üzerinde özellikle durulan Google Lens'in önümüzdeki günler Android telefonlarda yaygınlaşması bekleniyor. Artık Google Fotoğraflar ve Assistant'ın içinde gizlenmekten kurtulan Google Lens, yakında çok sayıda cihazın Android kamera uygulamasına adapte edilecek.







Peki Google Lens'i hangi Android telefonların kameralarında görebileceğiz? LG, Google, Motorola, Xiaomi, Sony, Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ ve Asus telefonlarında Google Lens'i kullanacak. Ancak dikkat ettiğiniz üzere bu büyük markaların arasında Samsung yer almıyor; yani Samsung kullanıcılarının Bixby Vision'ı kullanmaları gerekecek.



Google Lens ile neler yapabilirsiniz? Yeni eklenen bazı özelliklerden bahsedelim: Örneğin Akıllı Metin Seçimi özelliği ile bir kitap veya bir dergi, ne olursa olsun gerçek dünyada gördüğünüz bir metni kopyalayıp telefonda herhangi bir yere yapıştırabilme şansınız var. Yani okuduğunuz kitapta bir cümleyi beğendiniz; bu cümleyi Google'da arayıp bulamama şansınız da var; peki kameranızı açıp bu metni aynen kopyalamak neden mümkün olmasın?





Google Lens'in dikkate değer tek yeni özelliği bu değil. Stil Eşleştirme olarak anılan yeni bir özellik ile örneğin etrafınızda gördüğünüz nesneleri kameraya göstererek Google'da bir benzerini ya da benzerlerini bulabilme şansınız var. Mesela bir kanepe veya abajurun tasarımını beğendiniz; o halde telefonun kamerasını açın ve çekime alın. Hepsi bu! Google otomatik olarak size bu nesnelerin benzerlerini gösterecek ve gerçek dünyada merak ettiğiniz her şeye daha kolay ulaşabileceksiniz.



GMAIL'E AKILLI CÜMLE TAMAMLAMA ÖZELLİĞİ



Yapay zeka Google'ın en büyük yatırımı şüphesiz ve Google i/o etkinliğinde bunun ürünlerini de tek tek görme şansımız oldu. Akıllı cümle tamamlama özelliği Google'ın Gmail'e eklediği kullanışlı bir özellik. Bu sayede yapay zeka teknolojisinden sonuna kadar faydalanan Gmail, bir cümle yazarken, cümlenin geri kalanını sizin yerinize tamamlıyor. Elbette bunu yapabilecek seviyeye gelmek için bir süre sizin yazdığınız cümleleri izliyor.







Makine öğrenme teknolojilerinden faydalanan yeni özellik, kullanıcı metin yazmaya başladıktan sonra sıklıkla kullanılan terimlere göre cümlesini tamamlama önerisi sunuyor. Kullanıcı öneriyi beğenirse Tab tuşu ile yazısına yerleştiriyor.



GOOGLE PHOTOS DAHA DA AKILLANDI

Google Photos, özneleri arka plandan ayırabilme, renkleri ortaya çıkarma ve arka planı siyah beyaz yapma gibi işlevler kazanıyor. Üstelik eski fotoğraflarınızı renklendirmeniz de mümkün olacak. Makine öğrenimi sayesinde fotoğraflarda herhangi bir arkadaşınız algılandığında, söz konusu fotoğrafı arkadaşınızla paylaşmak isteyip istemediğiniz sorulacak.



GOOGLE NEWS (GOOGLE HABERLER) DE DEĞİŞTİ

Ciddi biçimde elden geçirilen haber uygulaması Google News, artık gücünü yapay zekadan alıyor. Uygulama, size aynı haberin farklı kaynaklardaki sürümlerini gösteriyor. Böylece sizi yanıltabilecek haberlere karşı kafanızda gerçeğe daha yakın bir fotoğraf oluşabiliyor. Google, herkese gösterdiği kaynakların aynı olduğunu söylüyor.





GOOGLE ASSISTANT'A TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELDİ



Google Asistan nihayet Türkiye’ye geliyor! Google’ın yapay zeka asistanı için son durak Türkiye olacak. Google Asistan 80’den fazla ülkede ve 30’dan fazla dilde hazır olacak. Şimdi ise, Google’ın sanal asistanı 500’den fazla cihazda, 40’tan fazla otomobil markasında ve 5.000 akıllı ev cihazıyla çalışıyor. Google Assistant ile hava durumu, navigasyon, yemek yiyebileceğiniz yerler, çağrı yapabilme, konuşarak SMS yollayabilme, spor müsabakalarının detaylı sonuçları, çeviri hizmeti gibi pek çok şeyi yapabilme şansına sahipsiniz.



