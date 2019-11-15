Google Haritalar, ismini okuyamadığınız yer isimlerini sesli söyleyecek
Google'ın popüler harita uygulaması Google Maps (Google Haritalar) yepyeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu kez Google, özellikle de yer isimlerini söylemekte sıkıntı yaşayan kullanıcıların imdadına yetişiyor ve ismi farklı dilde ve farklı şekilde telafuz edilen yerlerin isimlerini kendi en doğru şekilde sesli okuyacak.
Google, yurt dışına gidildiğinde yer isimlerini telafuz etmekte zorluk çeken kullanıcılar için kullanışlı bir özelliği hayata geçiriyor. Yeni özellik sayesinde yurt dışına seyahat edenler, herhangi bir konumun adını söylemekte zorluk çektiklerinde, bu adı Google Maps'ın sesli olarak okumasını sağlayabilecekler. Google, bu noktada Google Translate platformundan destek alacak.
İlgili özelliği aktif hale getirmek için kullanıcının hoparlör simgesine dokunması yeterli. Google Translate, yabancı dilleri otomatik olarak algıladığından yer ismini girdiğinizde ayrıca dil seçmenize gerek kalmayacak ve Google hızlıca bu yerin hangi dil ile okunması gerektiğini bulacak.
Google, Maps'e bir süredir hayatı kolaylaştıran işlevler ekliyor. Bu yeni işlev, yurt dışında iletişim kurma sorunu yaşayanların işine yarayacak. Yenilik, Android ve iOS kullanıcılarına bu ay, 50'den fazla dil desteğiyle gelecek.
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