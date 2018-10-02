Google Haritalar bu kez mahkemelik oldu! Sebebi ise...
Google Haritalar dünyanın hemen her yerinden uydu, panorama ve sokak görüntüsünü içeren çok kullanışlı ve ayrıntılı bir hizmet sunuyor. Reuters'ten gelen bir habere göre bu ayrıntı seviyesi, Belçika hükumeti ile şirketi karşı karşıya getirdi.
Ayrıntı verecek olursak, Belçika Savunma Bakanlığı Google'a, Haritalar hizmetinin ülkedeki askeri bölgelerin görüntülerini bulanıklaştırmadığı için dava açtı.
Google Haritalar'daki görüntüler özellikle de Sokak Görünümü özelliği oldukça ayrıntılı olabiliyor ve askeri bölgelerin tamamen ifşa olmamak istemesi doğal görünüyor. Aslında benzer bir olay birkaç yıl önce Hindistan'da da gerçekleşmiş ve güvenlik gerekçesiyle Google Maps'in ülke içindeki sokakları fotoğraflaması yasaklanmıştı.
Google genelde ülkelerin ulusal güvenliğini sağlamak için çıkardığı kanunlara uygun davranıyor. Dolayısı şirketin, Belçika'da hassas bölgelerdeki görüntüleri kasıtlı olarak sunması muhtemel görünmemekte. Şu ana kadar, Google bu konu ile ilgili bir açıklamada bulunmasa da, Belçika hükumetinin taleplerini yerine getirip durumu mahkemeye gitmeden çözmeyi deneyeceği tahmin ediliyor.
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