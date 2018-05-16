God of War'u fotoğraf modu renklendirdi!
PlayStation'un efsane serilerinden biri olan God of War serisinin yeni oyunu oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Oyunun şimdiden yılın en iyi oyunu olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı güncelleme ile hayranların çok eğleneceği bir mod eklendi.
God of War serisi oyuncular tarafından oldukça çok seviliyor. Hatta sadece bu seriyi oynayabilmek için PlayStation alan bile var. Serinin en son oyununda büyük değişikliklere gidildi.
Serinin diğer oyunlarına göre oldukça çok değişen oyun etkileyici grafikleri ve hikayesi ile kendinden uzun bir süre söz ettireceğe benziyor.
Oyuna geçtiğimiz günlerde Sony tarafından bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte teknik sorunlar halledildi. Ayrıca Sony'nin son zamanlarda neredeyse tüm oyunlarına eklediği fotoğraf modu da eklendi.
Bu modu kullanarak oyuncular Kratos'un karizmasını tam anlamıyla çizdi. Ortaya komik görüntülerin çıktığı modu aktif etmek için ilk önce güncellemeyi yapmanız gerekiyor. Daha sonra Touch Pad Hızlı erişim seçeneğini aktif etmelisiniz.
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