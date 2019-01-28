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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Gillette Fortnite Turnuvası’nın galibi belli oldu

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Gillette Fortnite Turnuvası’nın galibi belli oldu

Gillette’in sponsor olduğu, oyun geliştirme şirketi Epic Games tarafından desteklenen ve Türkiye’de yayıncı ve oyuncuları bir araya getiren ilk Fortnite Turnuvası sona erdi. 6 hafta boyunca esporcuların ve oyunseverlerin, e-spor ve video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch’te ünlü yayıncıların yayınlarına katılarak performanslarını sergilediği turnuvanın finali, 26 Ocak Cumartesi günü Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Toplamda 45 bin TL’lik ödülün dağıtıldığı büyük finalde birinci Ferit ''wtcN'' Karakaya’nın takımı oldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de günden güne popülerleşen esporu destekleyen Gillette’in gençlere bu alanda bir fırsat yaratmak adına hayata geçirdiği 6 haftalık Gillette Fortnite Turnuvası, Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen büyük finalle sona erdi. Türkiye’nin yayıncı ve oyuncularını birleştiren ilk Fortnite Turnuvası’nda; Ahmet Sonuç (Jahrein), Pinti Panda, Ferit Karakaya (wtcN), Vicrains, Batu Bozkan (Videoyun), Mete Özbey (EasterGamerTV), ThaldrinLol, Kendine Müzisyen, Grimnax ve Zeusidious gibi yıldız oyuncular da yarıştı. Turnuvaya katılan oyunsever gençler 5 hafta boyunca hem Twitch platformunda sevdikleri yayıncılarla bir arada oyun oynama fırsatını yakaladı, hem de yeteneklerini milyonlarca izleyiciye gösterme şansını elde etti.

5’inci hafta sonunda finale kalan 30 kişinin yarıştığı büyük finale katılım oldukça yoğundu. Oyunsever gençlerin ilgi gösterdiği finalde 30 farklı bilgisayarda, hakemlerin rehberliğinde karşılaşan finalistlerin performansları kadar mücadeleleri de izlemeye değerdi. Kazanan Ferit Karakaya’nın takımı wtcN toplam 15 bin TL’lik para ödülünün de sahibi olurken, ikinciliği kazanan Kemal Can Parlak’ın takımı Kendine Müzisyen 7.500 TL, üçüncülüğü kazanan Zafer Emre Ürük’ün takımı Zeusidiouss 3.500 TL’lik ödül aldı.

Turnuva Sonuçları

1-Ferit Karakaya’nın takımı

2-Kemal Can Parlak’ın takımı

3-Zafer Emre Ürük’ün takımı

4-Mete Özbey’in takımı

5-Tuna Akşen’in takımı

6-Berke Demir’in takımı

7-Ahmet Sonuç’un takımı

8-Batu Bozkan’ın takımı

9-Volkan Yıldız’ın takımı

10-Berkay Yılmazbayhan’ın takımı

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