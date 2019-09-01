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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.09.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Ghost Recon Breakpoint sistem gereksinimleri belli oldu

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Ghost Recon Breakpoint sistem gereksinimleri belli oldu

Ubisoft'un popüler oyun serisi Ghost Recon'a çok yakında eklenmesi beklenen yeni oyun, pek çok oyuncunun da radarında bulunuyor. Peki Ghost Recon Breakpoint nasıl bir sistem istiyor?

4 Ekim tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan Ghost Recon Breakpoint'in sistem gereksinimleri belli oldu. Ubisoft 4 Ekim’de PC, Xbox One ve PS4 platformları için çıkacak olan oyunu Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimlerini önceki gün yayımladığı bir blog postunda oyun severlerle paylaştı.

Minimum – Düşük Ayar - 1080p

- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 4460
- RAM: 8GB
- GPU: AMD Radeon R9 280X/Nvidia Geforce GTX 960 (4GB)
Önerilen – Yüksek Ayar - 1080p

- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core i7 6700 K
- RAM: 8GB
- GPU: AMD Radeon RX 480/Nvidia Geforce GTX 1060 (6GB)
Ultra - Ultra Ayar - 1080p

- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Ultra 2K - Ultra Ayar - 2K

- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Elite – Ultra Ayar - 4K

- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core i7 7700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon VII/Nvidia Geforce RTX 2080 

Beta sürümü için geri sayım

2 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 13:00’da başlayacak ön yükleme sonrası oyun, 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında erişime açılacak. Betaya, oyunu ön sipariş verenler ila Uplay+ üyeliğine sahip oyuncular erişebilecek. Web sitesi ya da beta sayfası üzerinden oyuna kayıt olmayı tercih edenler ise rastgele yapılan seçim sonucu betaya erişebilecek.

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