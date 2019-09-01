Ghost Recon Breakpoint sistem gereksinimleri belli oldu
Ubisoft'un popüler oyun serisi Ghost Recon'a çok yakında eklenmesi beklenen yeni oyun, pek çok oyuncunun da radarında bulunuyor. Peki Ghost Recon Breakpoint nasıl bir sistem istiyor?
4 Ekim tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan Ghost Recon Breakpoint'in sistem gereksinimleri belli oldu. Ubisoft 4 Ekim’de PC, Xbox One ve PS4 platformları için çıkacak olan oyunu Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimlerini önceki gün yayımladığı bir blog postunda oyun severlerle paylaştı.
Minimum – Düşük Ayar - 1080p
- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 4460
- RAM: 8GB
- GPU: AMD Radeon R9 280X/Nvidia Geforce GTX 960 (4GB)
Önerilen – Yüksek Ayar - 1080p
- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core i7 6700 K
- RAM: 8GB
- GPU: AMD Radeon RX 480/Nvidia Geforce GTX 1060 (6GB)
Ultra - Ultra Ayar - 1080p
- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Ultra 2K - Ultra Ayar - 2K
- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Elite – Ultra Ayar - 4K
- OS: Windows 7/8.1/10
- CPU: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core i7 7700K
- RAM: 16GB
- GPU: AMD Radeon VII/Nvidia Geforce RTX 2080
Beta sürümü için geri sayım
2 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 13:00’da başlayacak ön yükleme sonrası oyun, 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında erişime açılacak. Betaya, oyunu ön sipariş verenler ila Uplay+ üyeliğine sahip oyuncular erişebilecek. Web sitesi ya da beta sayfası üzerinden oyuna kayıt olmayı tercih edenler ise rastgele yapılan seçim sonucu betaya erişebilecek.
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