Genç mucitler yaptı: Güneş paneliyle çalışan akvaryum sistemine yoğun ilgi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Şenliği'nde öğrenciler birbirinden ilginç projelerini sergiledi.
Doğubayazıt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla trafiğe kapalı İnegöl Caddesi'nde düzenlenen şenlikte, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında ilçe genelinde kabul gören 876 proje arasından seçilen çalışmalar sergilendi.
Sesin enerji olarak kullanıldığı bilimsel çalışmadan güneş paneliyle çalışan akvaryuma kadar birbirinden ilginç projelerin tanıtıldığı şenliğe, Doğubayazıtlılar büyük ilgi gösterdi.
Renkli görüntülerin oluştuğu şenlik alanını gezen Doğubayazıt Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde ilk kez böyle bir şenlik yapıldığına dikkati çekti.
Şenlikte tanıtılan projelerin, gelecekte bilim ve teknoloji alanında yapılacak çalışmalara ışık tutacağını vurgulayan Duşbudak, şunları söyledi:
"İlçemizde bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bilim ve sanat şenliğinde, öğrenciler tarafından hayata geçirilen geleceğe ışık tutacak projelerin tanıtımını yapıyoruz. Teknolojinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerin de gerçekleştirildiği fuarımız gerçekten çok renkli geçiyor. Umuyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz bu fuarla bilime ve sanata daha çok önem vererek bilgi, becerilerini artıracak. İnşallah yaktığımız bu kıvılcım Doğubayazıt'ta gelenekselleşerek devam eder."
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Sami Atar ise şenlikle gençlere bilim ve teknolojiyi benimsetmeyi amaçladıklarını söyledi.
Güneş paneliyle çalışan akvaryum sistemine yoğun ilgi
Şenliğe Muhammed Celali Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden katıldığını belirten Yunus Salman, güneş paneliyle çalışan akvaryum sistemi geliştirdiğini anlattı.
Sisteme "Güneş-Daim Motoru" ismini verdiğini dile getiren Salman, "Projemiz akvaryumun yan kısmındaki güneş paneliyle çalışıyor ve 2 saat şarjla 8 saat kullanılabiliyor. Bu sistemle akvaryumun içinde bulunan devir daim motorunu çalıştırarak suyun temizliği ve ısı dengesini sağlayabiliyoruz. Güneş panelinden üretilen elektrikle ayrıca akvaryumun aydınlatmasını da gerçekleştirebiliyoruz." dedi.
Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Muhammed Nuri Atalay ve Asrın İlgin Konyar tarafından geliştirilen "Hidrolik Kol" projesi de bilim ve teknoloji şenliğinin en ilgi çeken çalışmaları arasında yer aldı.
"Pascal Prensibi"nden esinlenerek sıvı ve gaz basıncıyla çalışan hidrolik kol geliştirdiklerini anlatan Muhammed Nuri Atalay, sistemin günlük hayatta parfüm şişeleri, hidrolik presler, vinçler ve otomobil frenleri gibi birçok alanda kullanılabileceğine dikkat çekti.
- Ses dalgasıyla gaz moleküllerini hareket ettirdiler
Fatih Ortaokulu öğretmenlerinden Müşerref Turgut, öğrencileriyle geliştirdikleri "Alevin Dansı" isimli proje sayesinde ses dalgalarıyla gaz moleküllerini hareket ettirmeyi başardıklarını söyledi.
Ses dalgalarının alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:
"Projemizin ismi Alevin Dansı. Bu projeyle sesin enerji olduğunu kanıtlıyoruz. Bunun için bir ucu tüpe bağlı bir mekanizma kurduk. Diğer ucumuzdan da elastik bir ürün geçirip hoparlörümüzden ses dalgaları gönderiyoruz. Bu sayede tüpün içinden geçen ses dalgaları, gaz moleküllerini hareket ettirerek alevlerin alçalıp yükselmesini sağlıyor."
Birbirinden ilginç projeleri ilk defa gören vatandaşlar da şenlik alanında stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.
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