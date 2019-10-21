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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.10.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Geleneksel yönetim anlayışı rafa kaldırılıyor

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Geleneksel yönetim anlayışı rafa kaldırılıyor

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile yapay zekanın yaygınlaşması, küreselleşmesi ile bilim ve teknolojide olağanüstü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut ise bu süreçlere ayak uydurmakta zorlanan aile şirketlerinin ve kobilerin temel sorunlarına değiniyor.

Teknolojideki olağanüstü gelişmeler şirketlerin yönetim anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Teknolojik devrimlerde işletmeler yönetim düşüncesinden şekline, çalışanlarına kadar olan tüm düzenini yapılandırmaya başladı. Bu duruma ayak uyduran şirketler geleceğini emin adımlarla planlıyor. Geride kalanların ise ömrünün kısalması kaçınılmaz oluyor.

“Geleneksel Yönetim Anlayışıyla Firmaların Ömrü Kısalıyor”

Teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan rekabet, üretimde iş gücü, ham madde, fiyat, kalite, enerji giderleri en önemlisi de yenilikçilik rekabeti en çok etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Bunların düzenli takibinin yapılamaması durumunda ise kar oranlarında büyük azalmalar meydana geliyor. Bu azalmaların görüldüğü işletmelerin büyük bir bölümünü aile şirketlerinin oluşturması ayrıca dikkat çekiyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; Kurumsal Kaynak Planlama olarak adlandırdığımız ERP bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan sistemlerdir. Bu noktada aile şirketlerinin güçlenmesi için geleneksel yönetim anlayışlarını bir kenara bırakıp, teknolojik gelişmeye ayak uyduran, stok takibinden malzeme ihtiyaç planlamaya, risk yönetiminden kredilere, yasal defterlerden uluslar arası raporlamaya, doküman yönetiminden kurumsal satınalma ve gider yönetime, satış öncesi CRM’den satış sonrası Servis’e, kalite yönetiminden toplam verimlilik yönetimine birçok sistemin bir arada çalıştığı entegre sistemler bütününe geçmek gerekir. Aksi takdirde firmaların ömrü 20-25 yıldan uzun olmayacaktır.”dedi.

Kobiler İçin Yerli ERP Şart

Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalıp ve bu durumdan etkilenen kobiler için de çözüm önerisinde bulunan Palamut; “Kobilerin korunması ve güçlenmesi stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmeleri bugünün şartlarında çok önemli. Tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması aynı zamanda da koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemi zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, şirketin iş ve mali performans ile çalışan performansını artırma, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi bir çok alanda hem zamandan tasarruf edilmesine hem de kar ve maliyet olarak sonuç verecektir.” dedi.

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