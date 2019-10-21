Geleneksel yönetim anlayışı rafa kaldırılıyor

Teknolojideki olağanüstü gelişmeler şirketlerin yönetim anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Teknolojik devrimlerde işletmeler yönetim düşüncesinden şekline, çalışanlarına kadar olan tüm düzenini yapılandırmaya başladı. Bu duruma ayak uyduran şirketler geleceğini emin adımlarla planlıyor. Geride kalanların ise ömrünün kısalması kaçınılmaz oluyor.

“Geleneksel Yönetim Anlayışıyla Firmaların Ömrü Kısalıyor”

Teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan rekabet, üretimde iş gücü, ham madde, fiyat, kalite, enerji giderleri en önemlisi de yenilikçilik rekabeti en çok etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Bunların düzenli takibinin yapılamaması durumunda ise kar oranlarında büyük azalmalar meydana geliyor. Bu azalmaların görüldüğü işletmelerin büyük bir bölümünü aile şirketlerinin oluşturması ayrıca dikkat çekiyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; Kurumsal Kaynak Planlama olarak adlandırdığımız ERP bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan sistemlerdir. Bu noktada aile şirketlerinin güçlenmesi için geleneksel yönetim anlayışlarını bir kenara bırakıp, teknolojik gelişmeye ayak uyduran, stok takibinden malzeme ihtiyaç planlamaya, risk yönetiminden kredilere, yasal defterlerden uluslar arası raporlamaya, doküman yönetiminden kurumsal satınalma ve gider yönetime, satış öncesi CRM’den satış sonrası Servis’e, kalite yönetiminden toplam verimlilik yönetimine birçok sistemin bir arada çalıştığı entegre sistemler bütününe geçmek gerekir. Aksi takdirde firmaların ömrü 20-25 yıldan uzun olmayacaktır.”dedi.

Kobiler İçin Yerli ERP Şart

Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalıp ve bu durumdan etkilenen kobiler için de çözüm önerisinde bulunan Palamut; “Kobilerin korunması ve güçlenmesi stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmeleri bugünün şartlarında çok önemli. Tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması aynı zamanda da koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemi zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, şirketin iş ve mali performans ile çalışan performansını artırma, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi bir çok alanda hem zamandan tasarruf edilmesine hem de kar ve maliyet olarak sonuç verecektir.” dedi.