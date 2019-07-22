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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Geleceğin veri merkezleri hakkında doğru bilinen 6 yanlış

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Geleceğin veri merkezleri hakkında doğru bilinen 6 yanlış

Fabrika çıkışlı veri merkezi olarak da bilinen prefabrik modüler veri merkezleri, konumdan bağımsız çalışmalarıyla geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Vertiv, prefabrik modüler veri merkezleri hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı.

Yanlış Bilgi 1: PFM veri merkezleri kısıtlı bir kitleye hitap ediyor

Prefabrik modüler veri merkezleri, pazardaki payını hızla artırıyor. Bu artışın ardında, gerektiği zaman kapasite artırma esnekliğine sahip olmak isteyen ortak yerleşim sağlayıcılarından gelen talepler ve 5G ile ilişkili yeni sınır mikro veri merkezleri için gelecek talepler yatıyor.

Sektör analisti 451 Research’e göre, PFM veri merkezleri pazarı beş yıllık yüzde 14,4 bileşik büyüme oranıyla (CAGR) genişleyerek 2021 yılında 4,4 milyar dolara ulaşacak. 451 Research Baş Analisti Daniel Bizo, konuyla ilgili olarak “PFM yöntemi; veri merkezi kapasitesini artırmak, yeni veri merkezi kurmak, kullanıma hazır veya kritik alt sistemler hazırlamak için ilk tercih edilen yöntem olmaya başladı. Endüstriyel süreçlerden destek alan bu yöntem; kalite kontrol, kurulum hızı ve sistem kararlılığı açılarından önemli avantajlara sahip.” diyor.

Yanlış Bilgi 2: PFM veri merkezleri yalnızca birer konteynerden ibaret

Piyasaya yıllar önce sürülen ilk prefabrik modüler tesislerin ISO konteynerlerini baz alması, PFM denildiğinde akla ilk bu biçimin gelmesine neden oluyor. Oysa PFM sistemler bugün, sıraları, odaları, eksiksiz güç ve soğutma altyapılarına sahip tesisleriyle veri merkezi altyapısını her yönüyle kapsıyor. Veri merkezi sektörünün, PFM yöntemi ile elde edilen imkanları ve esnekliği iyi daha iyi aktarması gerekiyor.

Yanlış Bilgi 3: PFM yöntemi geleneksel sistemlerden daha pahalı

PFM veri merkezlerinin en büyük avantajlarından biri, hızlı kurulum için gerektiği düşünülen ek maliyetlere yol açmadan kurulumu hızla tamamlayıp faaliyete geçme olanağı tanıması. PFM veri merkezleri her ölçekten bütçeye uygun hale getirilebiliyor. Sadeleştirilen süreçler sayesinde tesis dışı kurulum mümkün hale geliyor, bu da toplam sahip olma maliyetini azaltıyor. PFM yönteminin maliyeti o kadar etkileyici ki yeni bir tesis kurmak, mevcut tesisi genişletmeye göre daha uygun maliyetli olabiliyor. PFM veri merkezleri sayesinde kurumlar kendi veri merkezlerini, mevcut tesislerini genişletmek ve güncellemekten daha düşük maliyetle daha uygun bir yere taşıyabiliyor.

Yanlış Bilgi 4: PFM tesisler daha dayanıksız ve/veya güvensiz

Konteyner benzeri tasarımlar veya mikro veri merkezlerinin mobil yapısı, onları bir kamyonun arkasına yükleyip başka bir lokasyona taşımayı kolaylaştırıyor. Ancak taşınabilirliğin, fiziksel güvenliğe veya dayanıklılığa bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Tel örgüler, tuzaklar ve korumalar gibi fiziksel güvenlik önlemleri alındığında PFM tesisler de en az geleneksel tesisler kadar güvenlik sunuyor.

Dahası, PFM tesislerin kritik testleri ve bazı görevlendirmeleri fabrika koşulları altında yapıldığından bu tesislerde sorun çıkma olasılığı daha düşük oluyor. Bileşenlerin önceden entegre edilmesiyle, düzgün kurulmayan bileşenlerden kaynaklanan bakım sorunları da azalıyor. Dayanıklılık konusunda son nokta olarak, veri merkezi sektörünün ana sertifika kurumu olan Uptime Institute, tamamen ya da bir kısmı PFM bileşenleri kullanılarak kurulan tesislerin sertifika alma sürecini sadeleştirmek için Tier-Ready programını geliştirdi.

Yanlış Bilgi 5: PFM tesisler yalnızca ekipmanların yerleştirildiği alanlardan ibaret

PFM yalnızca tesis inşa tekniğinin yerini almak için geliştirilen bir yöntem değil. PFM, geleneksel yöntemlerle inşa edilen tesisleri geliştirmek için de kullanılabilen esnek bir teknoloji. Örneğin, ekipmanlar için yeterli alana sahip fakat soğutma veya dayanıklılık açısından kısıtlı olan tesislerin güç (UPS) veya soğutma kapasitesini artırmak için özel PFM birimler kurulabiliyor. Bu teknolojinin örneklerinden biri de Vertiv’in Power Module ürün ailesi. Power Module, güç dağıtımını ve dayanıklılığı arıtmak için esnek bir yol arayan yeni veya mevcut tesislere eklenebilecek şekilde tasarlandı.

Yanlış Bilgi 6: PFM tesisleri kötü görünüyor

PFM tasarımları, geleneksel yöntemlerle inşa edilenlerden farklı görünmeyen tesislerden, sınır bilgi işlem gereksinimlerini desteklemek için şık tasarımlı bir ofis binasına entegre edilen tek raflı mikro veri merkezlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. T-Systems’in Barselona’daki Cerdanyola del Vallès veri merkezi ilk türün en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. PFM yaklaşımıyla inşa edilmesine rağmen, tesis dışarıdan geleneksel bir binaya benziyor. T-Systems’in İspanya’daki en büyük modüler veri merkezlerinden biri olan bu tesis, 1,1 MW modüler BT yük kapasitesine sahip. Bu kapasite ilerleyen aşamalarda 5 MW’a kadar artırılabilecek. Tesis ayrıca İspanya’da Data Center Market en yenilikçi proje ödülünü kazandı. Uptime Institute da tesisin yüzde 99,98 oranında kesintisiz kullanım sunduğunu doğruladı..

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