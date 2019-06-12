Geforce RTX Ray Tracing desteğini arkasına alıyor
NVIDIA ve Ubisoft, NVIDIA GeForce RTX’in 2020’de çıkacak ve serinin 3. oyunu olacak Watch Dogs: Legion’ın resmi grafik platformu olduğunu duyurdu.
AAA sınıfında açık-dünya, aksiyon-macera türündeki Watch Dogs serisinin merakla beklenen üçüncü oyunu Watch Dogs: Legion, çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek zamanlı ışın izleme ve diğer gelişmiş NVIDIA oyun teknolojilerini kullanacak.
NVIDIA GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling, “Ubisoft, oyunlarında öne çıkan şehirleri yeniden yaratmak için itinayla çalıştı. Işın izleme teknolojisi, Watch Dogs: Legion Londra ayarlarında oyunun görünümüne ve hissiyatına eşi görülmemiş bir derinlik katacak. NVIDIA’nın Watch Dogs ile ortak çalışma geçmişi serinin başlangıcına kadar gidiyor ve biz PC oyuncularını, serinin son oyununda kullandığımız ışın izleme teknolojisiyle bir kez daha şaşırtmaya hazırız.” dedi.
Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektleri sağlayan gelişmiş bir grafik tekniğidir. NVIDIA GeForce RTX ekran kartları, ışın izlemeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir işlemci çekirdeği içeriyor, böylece oyunlardaki görsel efektler gerçek zamanlı olarak elde edilebiliyor.
Ubisoft Başkan Yardımcısı Chris Early, “Watch Dogs: Legion’da kurgulanan yakın gelecekteki Londra, yalnızca ışın izlemeyle elde edilebilecek bir gerçeklikle hayat buluyor. GeForce RTX, oyun oynamayı geleceğe taşıyor ve Watch Dogs: Legion’a odaklanmak için mükemmel bir platform.” diye konuştu.
Watch Dogs: Legion, ikonik Londra şehrinde gördüğünüz herhangi bir kişiyi seçmenizi ve oynamanızı sağlayan, oyun deneyiminde daha önce hiç görülmemiş bir yenilik sunuyor. Açık dünyadaki her karakter oynanabilirken, bu karakterler oyuncuların kendi benzersiz ekibini kişiselleştirmesine yardımcı olacak bir geçmişe, kişiliğe ve beceriye sahip bulunuyor.
Oyuncular karakterlerini çevrimiçi yapabiliyor, dört oyunculu co-op görevlerinde, oyun sonu mücadelelerinde ve günlük etkinliklerde Londra’yı geri almak için arkadaşlarıyla bir araya gelebiliyor.
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