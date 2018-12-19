ASUS ROG-STRIX-RTX2070: Performansıyla şaşırtan ekran kartı canavarı

ASUS ROG STRIX 2070, oldukça sıkı paketlenmiş bir kutu ile geliyor. Kutuyu açtığınızda ASUS yazılı premium bir zarf ile karşılaşıyorsunuz. Kutu içerisinden güç bağlantısı için pin kablosu ve kablolamada kullanabileceğiniz kemerler çıkıyor.



Nvidia‘nın yeni ekran kartı 2070, 2304 CUDA çekirdeği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu çekirdeklerin stok hızları ise 1410 MHz olarak açıklandı. Hız aşırtma uygulandığında ise bu değer bir anda 1620 MHz seviyesine çıkabiliyor. Bellek hızı yine değişmezken, 8 GB DDR6 bellekler bizi karşılıyor.





RTX 2070 Founder Edition modeli ise hız aşırtma uygulandığı zaman ise 1410 MHz değerinin 1710 MHz seviyelerine çıktığının da Nvidia’nın paylaştığı resmi verilerde yer alıyor.

Fiziksel olarak daha kalın ve daha ağır olan RTX 2070'in soğutma ve overclock kapasitesi ise oldukça tatmin edici diyebiliriz. Vaadedilenden daha hızlı çalışan RTX 2700, 1800 MHz'i görüyor. Nvidia kartlarda oldukça sık karşılaşılan bir durum bu. Overclock ile yüzde on daha fazla performans elde etmek mümkün.



Ayrıca ASUS ROG STRIX 2070, 8 GB boyutunda GDDR6 video belleğine sahip. Yeni teknoloji ile tavan yapan frekans hızı da 14000MHz olarak kaydediliyor.

1440p ultrada ise neredeyse her oyun 60 fpsi geçiyor, bu da büyük bir avantaj.



Tasarıma gelirsek... Özellikle önceki nesil GTX 1000 serisi ekran kartlarında gördüğümüz sade, şık ve keskin hatlı tasarım, RTX 2070 ekran kartında da korunmuş. Tasarım olarak bunun altını çizmeden olmaz.









Ekran kartı içerisinde 2304 CUDA çekirdeği barındırıyor. Bu çekirdekler varsayılanda 141oMHz hızında çalışırken, Boost modunda 1845MHz hızına çıkabiliyor. Bu Boost hızı, RTX 2070'in referans hızına göre (1683MHz) 225MHz'lik bir hız farkı yaratarak daha yüksek bir işlem hızı sağlıyor.



Eski teknolojilere de bu kartla veda ediyoruz. Üzerinde DVI portu barındırmayan ekran kartı, iki adet HDMI ve iki adet DisplayPort ile birlikte Type-C bağlantı arayüzüne destek sunuyor.



Üç fanlı bir soğutma sistemi ile gelen kart, yüksek statik basınç ile daha güçlü bir soğutma sağlıyor. Oldukça sessiz çalışan fanlar, sahip oldukları IP5X sertifikası ile de toz geçirmeye karşı korumalılar. Ayrıca fanlar, 55 derecenin altındaki sıcaklıklarda dönmeyi durduruyor.

Yaklaşık 4900 TL'lik fiyatı baz alındığında Turing mimarisinin aktif olarak kullanılmasını sağlayacak oyunlar için de GTX 1080 ve GTX 1080 Ti daha makul alternatifler olarak gözüküyor.