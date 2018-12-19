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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
19.12.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

ASUS ROG-STRIX-RTX2070: Performansıyla şaşırtan ekran kartı canavarı

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ASUS ROG-STRIX-RTX2070: Performansıyla şaşırtan ekran kartı canavarı

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan GeForce RXT 2070, üst düzey özellikleri ve yüksek performansı ile bu kartı deneyimleyenleri şaşırtıyor. Yeni RTX teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanacak olan ekran kartları özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

ASUS ROG STRIX 2070, oldukça sıkı paketlenmiş bir kutu ile geliyor. Kutuyu açtığınızda ASUS yazılı premium bir zarf ile karşılaşıyorsunuz. Kutu içerisinden güç bağlantısı için pin kablosu ve kablolamada kullanabileceğiniz kemerler çıkıyor.

Nvidia‘nın yeni ekran kartı 2070, 2304 CUDA çekirdeği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu çekirdeklerin stok hızları ise 1410 MHz olarak açıklandı. Hız aşırtma uygulandığında ise bu değer bir anda 1620 MHz seviyesine çıkabiliyor. Bellek hızı yine değişmezken, 8 GB DDR6 bellekler bizi karşılıyor.

ASUS ROG-STRIX-RTX2070: Performansıyla şaşırtan ekran kartı canavarı

RTX 2070 Founder Edition modeli ise hız aşırtma uygulandığı zaman ise 1410 MHz değerinin 1710 MHz seviyelerine çıktığının da Nvidia’nın paylaştığı resmi verilerde yer alıyor. 

Fiziksel olarak daha kalın ve daha ağır olan RTX 2070'in soğutma ve overclock kapasitesi ise oldukça tatmin edici diyebiliriz. Vaadedilenden daha hızlı çalışan RTX 2700, 1800 MHz'i görüyor. Nvidia kartlarda oldukça sık karşılaşılan bir durum bu. Overclock ile yüzde on daha fazla performans elde etmek mümkün.

Ayrıca ASUS ROG STRIX 2070, 8 GB boyutunda GDDR6 video belleğine sahip. Yeni teknoloji ile tavan yapan frekans hızı da 14000MHz olarak kaydediliyor.

1440p ultrada ise neredeyse her oyun 60 fpsi geçiyor, bu da büyük bir avantaj. 

Tasarıma gelirsek... Özellikle önceki nesil GTX 1000 serisi ekran kartlarında gördüğümüz sade, şık ve keskin hatlı tasarım, RTX 2070 ekran kartında da korunmuş. Tasarım olarak bunun altını çizmeden olmaz. 

ASUS ROG-STRIX-RTX2070: Performansıyla şaşırtan ekran kartı canavarı



Ekran kartı içerisinde 2304 CUDA çekirdeği barındırıyor. Bu çekirdekler varsayılanda 141oMHz hızında çalışırken, Boost modunda 1845MHz hızına çıkabiliyor. Bu Boost hızı, RTX 2070'in referans hızına göre (1683MHz) 225MHz'lik bir hız farkı yaratarak daha yüksek bir işlem hızı sağlıyor.

Eski teknolojilere de bu kartla veda ediyoruz. Üzerinde DVI portu barındırmayan ekran kartı, iki adet HDMI ve iki adet DisplayPort ile birlikte Type-C bağlantı arayüzüne destek sunuyor.

Üç fanlı bir soğutma sistemi ile gelen kart, yüksek statik basınç ile daha güçlü bir soğutma sağlıyor. Oldukça sessiz çalışan fanlar, sahip oldukları IP5X sertifikası ile de toz geçirmeye karşı korumalılar. Ayrıca fanlar, 55 derecenin altındaki sıcaklıklarda dönmeyi durduruyor.

Yaklaşık 4900 TL'lik fiyatı baz alındığında Turing mimarisinin aktif olarak kullanılmasını sağlayacak oyunlar için de GTX 1080 ve GTX 1080 Ti daha makul alternatifler olarak gözüküyor.

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