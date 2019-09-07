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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.09.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Gears 5, Xbox Game Pass Ultimate üyeleriyle buluştu

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Gears 5, Xbox Game Pass Ultimate üyeleriyle buluştu

Xbox'ın efsanevi Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, Xbox’un avantajlı ve zengin içerikli üyelik platformu Game Pass Ultimate üyelerine sunulmaya başlandı. Merakla beklenen oyunun resmi çıkış tarihinden 4 gün önce üyelerine oyunu deneyimleme fırsatı sunan Game Pass Ultimate platformuna kısa bir süre için 2 aylık 170TL yerine yalnızca 11.80 TL’ye üye olmak mümkün.

Xbox’ın Konsol için Game Pass, PC için Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerinin içeriklerini tek başına oyun severlere sunan Premium platform Game Pass Ultimate, üyelerini şimdi de resmi çıkış tarihinden 4 gün önce Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5 ile buluşturuyor.

Game Pass üyeleri, Gear 5’in standart sürümüne sahip olacakken Ultimate üyeleri, Gears 5 Ultimate Edition’ı oynayabilecek. Microsoft, kısa süreli bir kampanyayla, aylık ücreti 84.99 TL olan Game Pass Ultimate için 2 ay üyelik ücretini 11.80 TL’ye indirildi.

Gears 5 gelişmiş grafikleriyle öne çıkıyor

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden olan Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla sevenlerini büyüleyecek. Kıyasıya geçen savaşların temposu, yeni, agresif, riskli ortak görev modları, yeni ve klasik haritalar, ödüllü rekabetçi stilleri ve yeni kahraman yetenekleri ile Gears 5, konsol ve PC üzerinde en dikkat çeken oyunlardan biri olacak.

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