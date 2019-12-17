Gboard nedir? Gboard sürekli olarak duruyor hatası nedir?

Gboard durdu hatası ile karşılaşmaları dolayısıyla klavyelerini kullanmakta zorluk çeken Android kullanıcıları, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Gboard durdu ve durduruldu şeklinde bildirim alan kullanıcılar, soluğu aynı sorunu yaşayan kimsenin olup olmadığını öğrenmek için sosyal medyada aldı. Peki, Gboard durduruldu sorununun kaynağı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GBOARD DURDURULDU HATASI NEDİR?

Android'in standart klavye uygulaması olan Gboard, kısa süreli olarak durduruldu hatası veriyor. Cihazın kapatılıp açılması ile düzelen sorun ile ilgili Google'ın güncelleme geçmesi bekleniyor.