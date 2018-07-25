gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım | Hızla yayılan akım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
25.07.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım | Hızla yayılan akım

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gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım | Hızla yayılan akım

Twitter'da son günlerde yoğun olarak paylaşılan "gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım" paylaşımı hızla artıyor. Öyle ki bir akıma dönmüş durumda. Ekşi Sözlük'te de tartışılan ve nereden çıktığı henüz bilinmeyen akım Facebook'ta da ilgi görüyor.

gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım şeklinde Twitter'da kullanıcılar birbirlerine tweet veya DM atıyor. İlgi birden artınca Ekşi Sözlük'te hakkında başlık açılırken, Google'da da aramalarda ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Ancak bu akımın nasıl başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu akımı sevenler olduğu gibi anlam veremeyenler de var. İşte Ekşi Sözlük'ten iki farklı görüş:

yahu bu baya matrak bir olay. neyse ki ekşiciler beğenmemiş de haklı olduğumu tasdikledim. yalnız muhtemelen bunu matrak bulmayan insanların sıkı fıkı oldukları bir insan yok. varoş falan da denmiş ama alakası yok, yöresel bir ifade ne zamandan beri varoş oldu.. her neyse bunu komik bulmayanlar, eğlenceli bulmayanlar neyi komik bulduklarını mesaj atarak belirtirlerse sevinirim. illegal yazar

komik olmayan, gülenlerin zeka yönünden ne bileyim biraz şey olduğu söz dizimi. şaka yapıyorsunuz değil mi? gerçekten gülmüyorsunuz? bizi kandırıyorsunuz? doğruyu söyleyin. gülmüyoruz deyin. hayır hayır mümkün değil. inanmıyorum! lazybones


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