gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım | Hızla yayılan akım
Twitter'da son günlerde yoğun olarak paylaşılan "gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım" paylaşımı hızla artıyor. Öyle ki bir akıma dönmüş durumda. Ekşi Sözlük'te de tartışılan ve nereden çıktığı henüz bilinmeyen akım Facebook'ta da ilgi görüyor.
gardaşım bir ihtiyacın var mı gardaşım şeklinde Twitter'da kullanıcılar birbirlerine tweet veya DM atıyor. İlgi birden artınca Ekşi Sözlük'te hakkında başlık açılırken, Google'da da aramalarda ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Ancak bu akımın nasıl başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu akımı sevenler olduğu gibi anlam veremeyenler de var. İşte Ekşi Sözlük'ten iki farklı görüş:
yahu bu baya matrak bir olay. neyse ki ekşiciler beğenmemiş de haklı olduğumu tasdikledim. yalnız muhtemelen bunu matrak bulmayan insanların sıkı fıkı oldukları bir insan yok. varoş falan da denmiş ama alakası yok, yöresel bir ifade ne zamandan beri varoş oldu.. her neyse bunu komik bulmayanlar, eğlenceli bulmayanlar neyi komik bulduklarını mesaj atarak belirtirlerse sevinirim. illegal yazar
komik olmayan, gülenlerin zeka yönünden ne bileyim biraz şey olduğu söz dizimi. şaka yapıyorsunuz değil mi? gerçekten gülmüyorsunuz? bizi kandırıyorsunuz? doğruyu söyleyin. gülmüyoruz deyin. hayır hayır mümkün değil. inanmıyorum! lazybones
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