Gamer’s Qube başvuruları 31 Temmuz’a uzatıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.07.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Gamer’s Qube başvuruları 31 Temmuz’a uzatıldı

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Gamer’s Qube başvuruları 31 Temmuz’a uzatıldı

Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’un başvuru süresi yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi Netmarble EMEA ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle başlatılan mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Gamer’s Qube’a mobil oyun geliştiricilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, programın başvuruları 31 Temmuz 2018 Salı tarihine kadar uzatıldı. Programa, halihazırda mobil oyununu geliştirmiş ama henüz yayınlamamış veya oyununu yayınlamış olup pazar şansını artırmak isteyen oyun geliştirme ekipleri katılabilir.

Toplam 350 bin dolar yatırım desteği

Gamer’s Qube’a başvurmak için en az iki kişiden oluşan bir ekibe sahip olmak gerekiyor. Temmuz sonuna kadar sürecek başvuruların ardından, Netmarble EMEA tarafından yapılacak ön elemeyi geçen 25 oyun geliştirme ekibi arasından 5 tanesi Netmarble’ın profesyonel mentorları tarafından seçilerek programa katılma hakkı kazanacak. Programa katılan her ekibe 70 bin dolar, toplamda ise 350 bin dolar yatırım desteği verilecek.

Gamer’s Qube’a katılan ekipler bir yıl boyunca Netmarble’ın mobil oyun profesyonellerinden eğitim alma, Türkiye ve EMEA bölgesindeki 300’den fazla mentora ulaşma, StartersHub ofis alanını kullanma, oyun testleri ve haftalık pratiklerle projelerinin kalitesini ve mobil oyun geliştirme becerilerini artırma fırsatı yakalayacak. Ayrıca seçilen mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Netmarble EMEA tarafından yayınlanma imkanı bulacak.

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