Fraps nasıl kullanılır?
Çoğu oyuncunun kullandığı Fraps, oyunlardaki FPS (saniyedeki kare) bilgisini görüntüleyip kaydetmenize izin veriyor. Fraps, ekran görüntüsü almak ve ekranın videosunu kaydetmek için de kullanılıyor.
Fraps, oyunlarda FPS değerlerini gösteren kullanışlı programlardandır. Bilgisayarlarda Windows işletim sistemlerinde oyuncuların yaygın olarak kullandığı bir programdır.
Fraps FPS gösterme haricinde pek çok işe daha yarar. Mesela oyun içi ekran görüntüleri almanızı sağlar. Aynı zamanda oyunlarda video kaydı, ses kaydı yapabilmenize olanak verir. Fraps ücretsiz bir programdır ve internet üzerinden kolaylıkla indirilebilir. Fraps’ı indirdikten sonra minimize olarak Windows başlangıcından itibaren de çalıştırabiliyorsunuz. Böylelikle her oyun açacağınızda önce Fraps’ı çalıştırmanız gerekmiyor. Fraps bilgisayar açılınca size sorun yaratmadan minimize olarak arka planda çalışıyor. Oyuna girdiğinizde de sol üst bölümde sarı renkte FPS ölçeğini gösteriyor. Uygulamanın çok pratik bir ayar ekranı bulunuyor. Ayar ekranından istediğiniz ayarlamaları kolaylıkla yapabiliyorsunuz.
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