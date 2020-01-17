DNA'nın önemli bir parçası olan fosfor, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir

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Fosfor, DNA oluşumu için oldukça önemli bir element ve evrende de nadiren bulunur. Bu alanda yapılan bir çalışmanın sonucunda, bilim insanları Dünya'da fosforun nasıl oluştuğu hakkında net bir bilgiye ulaşamadılar. Fakat, yeni oluşan yıldızların etrafında fosfor taşıyan moleküller keşfettiler. Araştırmacılar, aynı moleküllerin Jüpiter'in yörüngesindeki bir kuyruklu yıldızın bulunduğunu da ortaya çıkardı.

Aylık bilim dergisi olan Royal Astronomical Society'de yayınlanan bir araştırmada, yeni yıldızlar doğdukça fosfor monoksit ortaya çıktığı belirtiliyor. Ayrıca, kuyruklu yıldızların Dünya'ya fosfor monoksit taşımış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DNA'yı oluşturan nükleotit zincirini birleştiren fosfor, nadir bir element. Hücre duvarlarında ve enerji depolamada kullanıldığı için oldukça önemli. Fosfor elementinin nasıl oluştuğuna dair yapılan araştırmada gök bilimciler, çalışmalarını yıldızlar üzerinde yoğunlaştırdılar ve yeni yıldızların çevresinde fosfor taşıyan moleküllere rastladılar.

Araştırmacılar, 2 yıl boyunca 67P kuyruklu yıldızının yörüngesinde olan Rosetta ismindeki uzay aracından gelen verileri kullandılar. Elde edilen verilerde fosfor izlerine rastlayan gök bilimciler, elementin hangi molekülün bir parçası olduğunu henüz bulamadılar. Fakat, kuyruklu yıldızların amino asitler ve su gibi yaşam için önemli diğer kimyasal bileşenleri de Dünya'ya ulaştırmış olabileceği belirtildi.