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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.02.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Fortnite'ın yeni güncellemesi ücretsiz savaş bileti sunuyor

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Fortnite'ın yeni güncellemesi ücretsiz savaş bileti sunuyor

Hediye etme özelliği, yeni silahlar, yeni modlar ve daha pek çok değişiklik 7.40 güncellemesiyle oyundaki yerini aldı. Üstelik oyundaki Son Şans Görevleri’ni yapanlar 8. sezonun Savaş Bileti’ne ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Fortnite’ın 7.40 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme Sevgililer Günü’ne özel sürprizlerin yanında, yeni bir silah ve yeni oyun modlarını oyuna ekledi. Ayrıca 27 Şubat’a kadar oyundaki Son Şans Görevleri’nden 13 tanesini yapan oyuncular 8. sezon Savaş Bileti’ni ücret ödemeden alacaklar!

Oyuna gelen V7.40 güncellemesinin en büyük sürprizi Fortnite’ın bir sonraki sezonu olan 8. sezonun Savaş Bileti’ni ücretsiz olarak elde etme şansı oldu. Tüm oyuncuların erişimine açık olan Son Şans Görevleri’nden 13 tanesini 27 Şubat tarihine kadar yapan herkes yeni sezonun savaş biletine ücretsiz olarak sahip olacak.

Normalde 950 V-Papel karşılığında satın alınabilen Savaş Bileti, alır almaz oyunculara çok özel iki kıyafet veriyor. Üstelik birbirinden güzel 5 kıyafet daha kazanmak da mümkün. Ayrıca 100 aşaması bulunan Savaş Bileti’nin her aşamasında farklı bir ödül oyuncuları bekliyor.

Güncellemeyle diğer oyunculara hediye gönderme özelliği de 22 Şubat'a kadar geçici olarak oyuna geri döndü. 

Sınırlı Süreli Modlar

Fortnite’ın oyuna sürekli bir hareketlilik katmak ve oyunculara yeni oyun türleri keşfetme fırsatı sunan Sınırlı Süreli Modları bu haftadan itibaren daha hızlı şekilde değişecek. Bu haftanın öne çıkan SSM’si ise Yakala! adlı mod.

Başlangıçta hiçbir silahın bulunmadığı bu modda oyuncular etrafta buldukları el bombalarını ve diğer fırlatılabilir eşyaları kullanacaklar. Bu modda sandıkların ve yer ganimetlerinin çıkma ihtimali 100’e çıkarıldı. Tüm sandıklardan, yer ganimetlerinden ve mühimmat desteklerinde yalnızca tek kullanımlık eşyalar çıkacak. Normalden daha fazla mühimmatın düştüğü bu modda çember de daha hızlı biçimde daralıyor.

Modda yer alan bombalar ise şöyle: Sis Bombası, Pompalı Bomba, Uzaktan Kumandalı Patlayıcı, Portatif Kale, Savuran Bomba ve Şok Dalgası Bombası.

Yeni Silahlar Oyunda

Fortnite’ın 7.40 güncellemesi oyuna yeni silahlar eklemenin yanında mevcut silahlarda da bazı değişiklikler yapıyor. Yaygın, Sıradışı ve Nadir türleriyle birlikte oyuna eklenen Piyade Tüfeği, 41 ila 43 arasında hasar verirken kafadan vuruşlarda hasar miktarı iki katına çıkıyor. Yer ganimetlerinde, sandıklarda ve otomatlarda bulunabilen Piyade Tüfeği’nin mermileri oldukça hızlı gidiyor ve hasar düşüşü yaşamıyor.

Ayrıca Sevgililer Günü temasına uygun olarak Eros’un Arbaleti sınırlı bir süreliğine de olsa Mahzen’den çıkarıldı. Destansı nadirlikteki bu özel silah gövdeden vurulduğunda 79, kafadan vurulduğundaysa 197 hasar veriyor. 

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