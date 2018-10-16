Fortnite’ın 6.10 güncellemesi oyuna turnuvaları ekledi
Fortnite’ın bugün yayınlanan 6.10 güncellemesi oyuna yeni bir araç ve her oyuncunun katılabileceği çeşitli çevrimiçi yarışmaların yer aldığı oyun içi turnuvaları getirdi.
Epic Games’in battle royale türüne damgasını vuran oyunu Fortnite bugün itibariyle 6.10 güncellemesini almaya başladı. Oyuna Dört Teker adından iki kişilik yeni bir araç getiren güncelleme, oyunculara katılabilecekleri pek çok farklı ve eğlenceli oyun içi turnuva da sunuyor.
Fortnite’ın 6.10 güncellemesinin en büyük yeniliklerinden biri Dört Teker adındaki aracın oyuna eklenmesi. Bu iki kişilik araç sürdükçe hız kazanıyor ve aynı anda hız takviyesi çubuğu dolmaya başlıyor. Bu çubuk dolunca kısayol tuşuna basıldığında araç birden hızını artırıyor ve önüne çıkan yapıları yıkıp içlerinden geçebiliyor.
6.10 güncellemesinin Fortnite’a getirdiği bir diğer yeni özellikse oyuna eklenen “Etkinlikler” sekmesi içinde yer alan turnuvalar. Turnuvalar tüm oyunculara açık olacak ve herkese profesyonel oyunculara karşı yarışma ve adını duyurma şansı verecek. Turnuvalara katılan oyuncuların tümü eşit şartlarda başlayacak ve aynı puana sahip olacaklar. Yarışmalarda oyuncular rakiplerini avlayıp hayatta kalmaya çalışarak puan toplayacaklar. Sezon sonunda ise herkes kendine yakın seviyede puanlar alan oyuncularla mücadele edecek ve turnuvanın altın rozetini kazanmaya çalışacak.
Epic Games Fortnite’ın her güncellemesinde oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak için pek çok teknik iyileştirme de yapıyor. 6.10 güncellemesinde de oyunun konsol, PC ve mobil sürümlerini etkileyen pek çok teknik iyileştirme yer alıyor.
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