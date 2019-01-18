Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor
GeriTeknoloji Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor

Dünyanın önde gelen oyunlarından Fortnite, yapımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in en kârlı yatırımlarından biri olan oyunun geçen yıl yarattığı gelir 2.4 milyar dolara ulaşmış durumda.

Fortnite için oldukça kazançlı sayılabilecek bir yılı geride bıraktık. SuperData'nın paylaştığı verilere göre Fortnite yıl sonu itibariyle 2.4 milyar doları geçti. Bu kazançta çok önemli pay ise ABD'de sezonluk savaş bileti alanlara ait. Ülkede yüzde 34'lük büyük bir kesim Savaş Bileti satın alarak Epic Games için ciddi bir gelir kapısı oldu. Zaten Savaş Bileti'nin yoğun ilgi görmesiyle benzer bir yapılanmayı PUBG ve Battle Royale oyunlarda da karşımızda görmeye başladık.

Yine aynı şirketin raporuna göre Fortnite pek çok oyunu geride bırakmayı başarmışa benziyor. Tencent'e ait olan Arena of Valor, 2018'de 1.3 milyar dolar gelir yaratırken, League of Legends 1.4 milyar dolar kazandırmış. Pokemon Go ise 1.1 milyar dolarlık gelirle LoL'u izliyor. 

Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor


Geçtiğimiz aylarda platform ağını genişleten ve Nintendo Switch ve Anroid cihazlara da sunulan Fortnite'ın Nisan ayında aylık gelirinin 300 milyon doları devirdiğini de eklemeden geçmeyelim.

Facebook'ta kimin doğum günü olduğu nasıl öğrenilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde sizlere Facebook'ta kimin doğum günü olduğu nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?