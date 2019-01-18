Fortnite para basıyor, paylaşılan rakamlar dudak uçuklatıyor
Dünyanın önde gelen oyunlarından Fortnite, yapımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in en kârlı yatırımlarından biri olan oyunun geçen yıl yarattığı gelir 2.4 milyar dolara ulaşmış durumda.
Fortnite için oldukça kazançlı sayılabilecek bir yılı geride bıraktık. SuperData'nın paylaştığı verilere göre Fortnite yıl sonu itibariyle 2.4 milyar doları geçti. Bu kazançta çok önemli pay ise ABD'de sezonluk savaş bileti alanlara ait. Ülkede yüzde 34'lük büyük bir kesim Savaş Bileti satın alarak Epic Games için ciddi bir gelir kapısı oldu. Zaten Savaş Bileti'nin yoğun ilgi görmesiyle benzer bir yapılanmayı PUBG ve Battle Royale oyunlarda da karşımızda görmeye başladık.
Yine aynı şirketin raporuna göre Fortnite pek çok oyunu geride bırakmayı başarmışa benziyor. Tencent'e ait olan Arena of Valor, 2018'de 1.3 milyar dolar gelir yaratırken, League of Legends 1.4 milyar dolar kazandırmış. Pokemon Go ise 1.1 milyar dolarlık gelirle LoL'u izliyor.
Geçtiğimiz aylarda platform ağını genişleten ve Nintendo Switch ve Anroid cihazlara da sunulan Fortnite'ın Nisan ayında aylık gelirinin 300 milyon doları devirdiğini de eklemeden geçmeyelim.
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