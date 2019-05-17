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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Fortnite oyuncuları dikkat! John Wick için av başladı

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Fortnite oyuncuları dikkat! John Wick için av başladı

Sinema dünyasının korkulan suikastçısı John Wick, sınırlı süreliğine Fortnite’a konuk oluyor. Wick'in Başındaki Ödül modunda en çok altın jetonu toplayan oyuncu büyük ödülün sahibi olacak.

Epic Games tarafından geliştirilen ve 250 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, bugünlerde sinemanın karizmatik ve korkutucu suikastçısı John Wick’i konuk ediyor. Bugün başlayan Wick’in Başındaki Ödül Sınırlı Süreli Modu (SSM), kendine güvenen oyunculara heyecan dolu bir kapışmada yer alma fırsatı sunuyor. 

Wick’in Başındaki Ödül SSM’sinde amaç belirli sayıda altın jeton toplayarak maçı kazanmak. Her oyuncu maça elinde birkaç jetonla başlayacak ve rakiplerini avlayarak onların da jetonlarını toplamaya çalışacak. Fakat temkinli olmakta fayda var çünkü bir oyuncu sahip olduğu jeton sayısı arttıkça hareket ettiğinde veya ateş açtığında haritada git gide daha fazla görünür olacak. En fazla jetona sahip olan ilk 3 oyuncu ise haritada ve pusulada sürekli görünecek. Bu modda her oyuncu 3 kez yeniden doğma hakkına sahip.

Fortnite oyuncuları dikkat John Wick için av başladı

Son derece gergin ve heyecanlı geçecek bu özel modun ödülleri de özel. Wick’in Başındaki Ödül modunun görevlerini yapan oyuncular Altın Jeton sırt süsü, Tek Atış şemsiyesi, Öcü kaplaması ve fazladan tecrübe puanı gibi pek çok ödülün sahibi olacaklar.

Ayrıca karizmatik suikastçıyı kendisiyle özdeşleşen takım elbisesi içinde gösteren John Wick kıyafeti ve ona özel Bildiğin Balyoz kazması da an itibariyle oyun içi mağazadan satın alınabiliyor.

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