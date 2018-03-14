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    Fortnite Battle Royale’in iOS sürümü için kayıtlar başladı

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Dünya çapındaki on milyonlarca oyuncusuyla rekorları altüst eden Fortnite Battle Royale mobil cihazlara geliyor. Oyunun şimdilik sadece davetli oyuncuların oynayabilecekleri iOS sürümü için kayıtlar 12 Mart itibariyle başladı.

    Epic Games bugün yaptığı bir duyuru ile tüm dünyada on milyonlarca oyuncusu bulunan oyunu Fortnite Battle Royale’in mobil cihazlara da geleceğini duyurdu. Hâlihazırda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Mac platformlarında oynanabilen oyunu iOS cihazlarda oynayabilmek için kayıtlar başladı. 

    Henüz piyasaya sürülmeyen oyunu denemek için oyuncuların www.fortnite.com/mobile adresini ziyaret ederek kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. Oyuna davet edilen oyuncular aldıkları e-mail içerisindeki bağlantıya tıklayarak oyunu Apple App Store üzerinden indirebilecekler. Ayrıca oyuna davet edilen her oyuncu, arkadaşlarıyla paylaşabileceği davetiye kodları da kazanacak. Oyunun mobil cihazlarda nasıl göründüğünü https://youtu.be/i27b3y-x8-U adresindeki videodan izlemek mümkün. 

    Fortnite Battle Royale’in halen geliştirilmekte olan Android sürümü ise önümüzdeki aylarda oyuncularla buluşacak. Oyunun mobil sürümleri PC, konsol ve Mac sürümleriyle aynı haritalara, içeriğe ve oynanışa sahip olacak ve aynı güncellemeleri alacak. Bu da oyuncuların akıllı telefon ve tabletleri ile istedikleri her yerde ve her zaman Fortnite oynamanın zevkini yaşayabilecekleri anlamına geliyor. 

    Üstelik oyunun sunduğu Cross Play özelliği sayesinde farklı platformlardaki oyuncular, 100 kişilik hayatta kalma mücadelesinin heyecanını arkadaşlarıyla bir arada yaşayabilecekler. PS4 sahipleri oyunu PC, Mac, iOS ve Android oyuncularıyla bir arada oynayabilecek ve farklı platformlarda tek bir hesap kullanabilecekler. Benzer şekilde Xbox One sahipleri de aynı özellikleri PC, Mac, iOS ve Android platformlarında kullanabilecekler. Bunun için tek yapmaları gereken Epic Games’in sitesine gidip PlayStation veya Xbox hesaplarını oyunla ilişkilendirmek.

    Etiketler: Fortnite Battle Royale , ios , oyun
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