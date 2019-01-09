Ford, kendi sessiz köpek kulübesini geliştirdi
Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Ford, bu kez çok farklı bir çalışmaya imza attı. 'Sessiz köpek kulübesi' tasarlayan şirket, araçlarda yolculuk eden hayvanların sesten rahatsız olmadan seyahat edebilmesine olanak verirken, kulübelerini de 'sessiz mod'a alıyor.
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre köpeklerin yüzde 45’i havai fişek sesinden korkuyor. Şimdiye dek davranış sorunları olan beş bin köpeğe ve sahiplerine yardım eden İngiltere'nin en iyi köpek eğitmenleri arasında yer alan “Köpeklerin Babası’ lakaplı Graeme Hall, “Hayvanların büyük çoğunluğu havai fişek gösterilerinden korkuyor. Köpekler, insanlarla kıyaslandığında dört kat daha uzaktaki sesleri çok daha geniş bir frekans aralığında duyabiliyorlar” diyor.
Ford ise bu sorunu ortadan kaldırmak adına ilginç bir çözüm bulmuş. ‘Aktif Gürültü Kontrol Sistemi’ teknolojisini baz alan şirketin çalışması ise şöyle: Bu teknolojiyle mikrofonlar, kabin içi istenmeyen gürültüleri algıladığında aracın ses sisteminden gelen karşıt ses dalgaları kullanılarak bu gürültülerin etkisini azaltılıyor. Prototip köpek kulübesinin içindeki mikrofonlar da havai fişeklerin sesini algıladığında entegre ses sistemi, gürültüyü tamamen engelleyen ya da önemli ölçüde azaltan karşıt frekanslar yayıyor.
Ses yalıtımı için ideal olan yüksek yoğunluklu mantar da tasarımın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Sonuç olarak evcil hayvanınızın artık gürültüden dolayı stres yaşaması söz konusu olmuyor. Ürün, şu an için konsept aşamasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle