For Honor bu haftasonu bedava oluyor!
Dünyanın önde gelen popüler oyunlarından biri olan For Honor bu haftasonuna özel ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.
Oyuncular 3 Mayıs – 6 Mayıs tarihleri arasında For Honor oyununu ücretsiz olarak deneyebilecekler. Oyundaki 18 karakter, sunucular, PvP, PvE ve hikaye modları için de tam erişim hakkına sahip olunabilecek.
Bir güzel haber de oyunu severseniz indirim ile For Honor’ı kütüphanenize katabilecek olmanız. Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolu sahipleri için 3-15 Mayıs tarihleri arasında yüzde 67 indirim sunulacak. PC içinse yüzde 75 indirim 3 Mayıs tarihinde başlayacak. İndirimi Uplay platformunda 8 Mayıs ve Steam platformunda ise 7 Mayıs günü sona erecek.
Tanıtımları ile büyük ilgi toplayan ancak sunucu sorunları, başarısız maç eşleşmeleri ve mikro ödemeler yüzünden kullanıcılardan tepki gören oyun, ciddi anlamda oyuncu kaybetmişti. Daha sonra özelleştirilmiş sunucular, yeni oyun modları ve Starter Edition sürümleri ile durum kurtarılmaya çalışıldı.
shiftdelete'in haberine göre mevcut For Honor oyuncuları için Savaşçı Eğitim Programı (Warrior Training Program) da bu hafta sonu geri dönüyor. Bu program ile oyuna sahip olanlar ve oyuna sahip olmayanlar partner olup beraber en az 5 maç yapabilecekler. Oyuncular bu maçları tamamladıktan sonra 2 hafta boyunca yenilenmiş olan Şampiyon (Champion) durumunu elde edebilecek. Bu durum ile oyucular her maç sonrasında daha fazla XP ve sandık elde edebilecekler. Ayrıca, oyun içi 8,000 çelik de cabası.
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