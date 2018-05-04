For Honor bu haftasonu bedava oluyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
04.05.2018 - 06:37, Son Güncelleme:

For Honor bu haftasonu bedava oluyor!

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For Honor bu haftasonu bedava oluyor!

Dünyanın önde gelen popüler oyunlarından biri olan For Honor bu haftasonuna özel ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Oyuncular 3 Mayıs – 6 Mayıs tarihleri arasında For Honor oyununu ücretsiz olarak deneyebilecekler. Oyundaki 18 karakter, sunucular, PvP, PvE ve hikaye modları için de tam erişim hakkına sahip olunabilecek.

Bir güzel haber de oyunu severseniz indirim ile For Honor’ı kütüphanenize katabilecek olmanız. Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolu sahipleri için 3-15 Mayıs tarihleri arasında yüzde 67 indirim sunulacak. PC içinse yüzde 75 indirim 3 Mayıs tarihinde başlayacak. İndirimi Uplay platformunda 8 Mayıs ve Steam platformunda ise 7 Mayıs günü sona erecek.

Tanıtımları ile büyük ilgi toplayan ancak sunucu sorunları, başarısız maç eşleşmeleri ve mikro ödemeler yüzünden kullanıcılardan tepki gören oyun, ciddi anlamda oyuncu kaybetmişti. Daha sonra özelleştirilmiş sunucular, yeni oyun modları ve Starter Edition sürümleri ile durum kurtarılmaya çalışıldı.

shiftdelete'in haberine göre mevcut For Honor oyuncuları için Savaşçı Eğitim Programı (Warrior Training Program) da bu hafta sonu geri dönüyor. Bu program ile oyuna sahip olanlar ve oyuna sahip olmayanlar partner olup beraber en az 5 maç yapabilecekler. Oyuncular bu maçları tamamladıktan sonra 2 hafta boyunca yenilenmiş olan Şampiyon (Champion) durumunu elde edebilecek. Bu durum ile oyucular her maç sonrasında daha fazla XP ve sandık elde edebilecekler. Ayrıca, oyun içi 8,000 çelik de cabası.

Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı!Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 4 oyunlardan birisi olan Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı. Oyunun tam sürümü ise 25 Mayıs tarihinde oyunculara sunulacak.
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