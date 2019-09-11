FIFA 20 demo sürümü yayınlandı! İşte yenilikler
Konami'nin PES oyun serisi ile birlikte milyonlarca oyuncuyu kendine çeken EA Sports'un son futbol oyunu FIFA 20'nin demo sürümü sessiz sedasız yayınlandı. Peki FIFA 20 demo nasıl indirilir? Yeni neler var?
FIFA 20, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Büyük bir kitleye sahip olduğunu vurgulayan FIFA, atak yaparken gol atma şansınızı arttıracak taktiklere oyunda daha çok yer verildiğini belirtiyor.
Bu yıl oyuna "manuel savunma özelliği" eklendi. Oyuncuların, otomatik top kapma çabasındayken uygulanacak manuel bir komut ile topu alma ihtimalleri yükselecek.
Geçmiş dönemin FIFA oyunlarında bulunmayan bir oyun modu olan, "VOLTA" adı verilen sokak futbolu, oyunun bu yılki sürümünde yer alacak.
FIFA Ultimate Team modu daha kapsamlı bir hale gelecek. Ayrıca yapay zekâ iyileştirmeleri ve düzeltmeleri oyunun bu yılki sürümüne dahil edilecek.
Oyunun sistem gereksinimlerine bakalım:
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığı sokak futbolu modu VOLTA'yı deneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:
Liverpool
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
PSG
AS Roma
Atletico Madrid
Club America
Los Angeles FC
Vissel Kobe
Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak. Demoyu şu anda PlayStation Store, Origin veya Microsoft Store platformları üzerinden indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
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