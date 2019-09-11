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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 04:04, Son Güncelleme:

FIFA 20 demo sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

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FIFA 20 demo sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

Konami'nin PES oyun serisi ile birlikte milyonlarca oyuncuyu kendine çeken EA Sports'un son futbol oyunu FIFA 20'nin demo sürümü sessiz sedasız yayınlandı. Peki FIFA 20 demo nasıl indirilir? Yeni neler var?

FIFA 20, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Büyük bir kitleye sahip olduğunu vurgulayan FIFA, atak yaparken gol atma şansınızı arttıracak taktiklere oyunda daha çok yer verildiğini belirtiyor.

Bu yıl oyuna "manuel savunma özelliği" eklendi. Oyuncuların, otomatik top kapma çabasındayken uygulanacak manuel bir komut ile topu alma ihtimalleri yükselecek.

Geçmiş dönemin FIFA oyunlarında bulunmayan bir oyun modu olan, "VOLTA" adı verilen sokak futbolu, oyunun bu yılki sürümünde yer alacak.

FIFA Ultimate Team modu daha kapsamlı bir hale gelecek. Ayrıca yapay zekâ iyileştirmeleri ve düzeltmeleri oyunun bu yılki sürümüne dahil edilecek.

Oyunun sistem gereksinimlerine bakalım:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

FIFA 20 demo sürümü yayınlandı İşte yenilikler

Önerilen sistem gereksinimleri

İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığı sokak futbolu modu VOLTA'yı deneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:

Liverpool
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
PSG
AS Roma
Atletico Madrid
Club America
Los Angeles FC
Vissel Kobe

Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak. Demoyu şu anda PlayStation Store, Origin veya Microsoft Store platformları üzerinden indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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