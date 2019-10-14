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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Fidye yazılımı, ABD ve Avustralya'daki hastaneleri çalışamaz hale getirdi

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Fidye yazılımı, ABD ve Avustralya'daki hastaneleri çalışamaz hale getirdi

Fidye yazılımı saldırıları Ekim ayının başında Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da çok sayıda hastaneyi felç etti. Siber güvenlik uzmanlarının edindiği bilgiye göre randevu ve ameliyatlar iptal edildi.

Saldırılar, ABD'de sağlık hizmetleri sunan Alabama merkezli üç kuruluşu (DCH Regional Medical Center, Northport Medical Center ve Fayette Medical Center) etkiledi. Bu üç tesisi işleten ‘DCH Health System‘ kuruluşu, ‘Ryuk‘ olarak bilinen fidye yazılımının erken saatlerde üç kuruma birden saldırdığı açıklamasını yaptı.

Daha önce de yıkıcı saldırılarda bulunmuştu

Siber güvenlik kuruluşu ESET tarafından ‘Win64/ Filecoder.T‘ nin bir çeşidi olarak algılanan Ryuk, daha önce de fazlasıyla yıkıcı saldırılarda kullanılmıştı. Bu saldırılar arasında, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde yaşanan ve ABD'deki bazı gazetelerin basımında ve dağıtımında gecikmeler yaşanmasına yol açan saldırı da yer alıyor.

Bu durumdan etkilenen üç hastane, hastalarının güvenliğini sağlamak için acil durum prosedürlerini hayata geçirdi. DCH, hastanelerin "ihtiyacı olanlara hâlâ kritik tıbbi hizmetleri sunabildiği" konusunda güvence verdi.

Hastalar başka tesislere yönlendirildi

Öte yandan, sağlık ihtiyaçları acil olmayan hastalar, yakınlardaki tıbbi tesislerden yardım almaya teşvik edildi. Siber zorbaların talepleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak DCH'nin sistemlerini geri yükleme konusunda federal yetkililer ve IT güvenlik uzmanlarıyla yakın bir çalışma içinde olduğu belirtildi.

Avustralya’daki hastaneler de etkilendi

Aynı tarihlerde Avustralya’da Victoria Eyalet Hükümeti, ülkedeki bazı hastane ve sağlık kurumlarının fidye yazılımı saldırılarına uğradığını duyurdu. Etkilenen sağlık kuruluşları arasında Gippsland Health Alliance ve South West Alliance of Rural Health'e bağlı kuruluşlar yer alıyor. Bildirilenlere göre, bölgedeki en az yedi büyük hastane bu durumdan etkilendi.

Bilgisayar sistemleri izole edildi

Hükümet, saldırı ile ilgilenmesi için Victoria Siber Olaylara Müdahale birimini görevlendirdi. Raporda, yayılmasını önlemek için etkilenen hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin izole edildiği belirtiliyor. Etkilenen sistemler arasında hasta kayıtları, rezervasyon ve yönetim sistemleri yer alıyor.

Fidye yazılımları geçmişte de büyük zarara yol açtı

Fidya yazılımı WannaCry, 2017 yılında İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi'ni felç etmiş ve bu durum 92 milyon sterline mal olmuştu. Ancak sözkonusu saldırı, sistemin bu gibi saldırılara karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak bir altyapı üzerinde çalışılması için yetkilileri harekete geçirmişti.

Belediyeler de hedef

Geçtiğimiz aylarda ABD'deki bazı belediyeler ve kamu kuruluşları da fidye yazılımı saldırılarından sert darbeler aldı. Örneğin Baltimore şehri, sistemlerine erişimi tekrar sağlayabilmek için 18.2 milyon dolar gibi büyük bir para harcadı. Texas’ta 23 ve Florida’da iki kasabanın sistemleri de, kısa bir süre önce fidye yazılımı saldırıları nedeniyle kilitlendi.

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