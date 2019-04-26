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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.04.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

'Fiber'de 2023 hedefi 550 bin kilometre

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'Fiber'de 2023 hedefi 550 bin kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapının, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaştırılacağını bildirdi.

Fiber altyapının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlayacağını belirten Turhan, bu amaçla fiber altyapı uzunluğunun 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Turhan, yaptığı açıklamada, fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının, bilişim teknolojileri sektörünün internet, mobil telefonlar ve diğer akıllı cihazların ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasında kendini göstermesiyle daha da önem kazandığını söyledi.

Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Turhan, söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.

"Dijital dönüşümde öncelik fiber"

Turhan, dijital dönüşüm sürecinin en önemli altyapı unsurlarından olan fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının temel öncelik olarak değerlendirildiğine işaret ederek, mobil genişbant altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşviki amacıyla daha önce kurulan baz istasyonlarındaki TRx (kanal) sayısına göre alınan telsiz ücretlerinin, işletmecilerin net satışlarının yüzde 5'i olarak alınmaya başlandığını anımsattı.

Erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişlilik de gözetilerek azamileştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Turhan, ortak altyapıların kurulumuna ilişkin düzenleme yapılacağını, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınacağını söyledi.

Fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümlerin teşvik edileceğini belirten Turhan, toptan genişbant erişim pazarlarındaki düzenlemelerle rekabetin artırılması, fiber altyapı kurulumunu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi, yüksek hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve yüksek hızlı genişbant penetrasyonunun artırılmasının da hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

"Yıl sonu hedefi 380 bin kilometre"

Hem mobil hem de sabit genişbant için olmazsa olmaz konumundaki fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın sonu itibarıyla 355 bin kilometreye çıktığını aktaran Bakan Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı uzunluğunun bu yılın sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında fiber altyapı uzunluğunun önemine dikkati çeken Turhan, 2023'e kadar 550 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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