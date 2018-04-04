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    Fed kripto paralardaki volatiliteyi takip ediyor

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:

    ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, bankasının kripto paralardaki volatiliteyi takip ettiğini söyledi.

    Brainard, New York Üniversitesinde yaptığı konuşmada, sanal paralar ve bunların piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Dünyanın en popüler sanal para birimi olan Bitcoin'in geçen sene yüzde 1000'in üzerinde yükseldiğine işaret eden Brainard, öte yandan son aylarda sert düşüş gösterdiğini vurguladı.

    Brainard, "Fed bazı kripto paralardaki yüksek volatiliteyi takip ediyor. Bu tür piyasalar, yatırımcıların ve tüketicilerin güvenilirliği açısından önemli sorunları beraberinde getirmekle beraber, kara para aklama gibi endişelere karşı da korumasız." diye konuştu.

    Bireysel yatırımcıların bu tür yatırımlardaki olası tehlikeleri anlaması gerektiğine dikkati çeken Brainard, kripto paralarda fiyat belirlemelerinin finansal istikrara karşı nasıl tehlike oluşturabileceğinin ise henüz net olmadığını ifade etti. 

    Brainard, Fed'in kripto paraları ve sanal para piyasalarını yakından takip etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler: kripto para
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