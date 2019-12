Ev WiFi ağı artık her yerden kolayca yönetilebiliyor

TP-Link’in modem, yönlendirici (router), WiFi menzil artırıcı (range extender) modellerini akıllı telefonlar üzerinden kolayca yönetmeyi sağlayan Tether uygulaması kullanıcılara müthiş kolaylıklar sağlıyor. TP-Link kullanıcıları Tether ile evden, ofisten çok uzaktayken de modem vb cihazları yönetebiliyor, ağa izinsiz bağlananları engelliyor, çocukların çevrimiçi (online) davranışlarını denetleyebiliyor. Modem arayüzünden yapılabilecek pek çok işlem, Tether ile Android ve iOS destekli cihazlarla her yerden, her zaman ve çok basit bir şekilde yapılabiliyor.



TP-Link modem, yönlendirici, menzil artırıcı ürünlerinden birini ya da birkaçını kullananlar, akıllı telefonlarına ücretsiz Tether uygulamasını yükleyip cihaz kurulumundan ayarlara, engellemelere değin pek çok işlemi birkaç dokunuşla yapabiliyorlar. Tamamen Türkçe olan Tether uygulaması (toplam 24 dil desteği bulunuyor) ile güçlü ebeveyn denetimleri, sesli komut (Alexa desteği), ağ cihazları üzerindeki led ışıkları uzaktan kapatma, birden çok TP-Link cihazı eşgüdümlü yönetme gibi işlemlerin hepsi kolayca yapılabiliyor. Örneğin, WiFi menzil artırıcıdan en iyi performansı alabilmek için evdeki en uygun yeri bulma konusunda Tether’dan yardım alınabiliyor. Modem/yönlendiricilere bağlı olan kullanıcıların erişim izinleri Tether üzerinden kolayca ve her yerden yapılabiliyor. Misafir Ağı oluşturmak, hız testi yapmak, ADSL/VDSL cihazların WiFi şifrelerini belirlemek ve değiştirmek gibi işlemleri Tether ile kolayca yapmak mümkün.



Günümüzde anne-babaların en önemli endişeleri arasında çocuklarının internet ortamındaki güvenliği ön sıralarda yer alıyor. Tether uygulaması ile TP-Link modem ve yönlendiricilerin gelişmiş Ebeveyn Denetim’lerini çalıştırmak son derece basit. Anne-babalar evden uzaktayken de çocuklarının çevrimiçi hareketlerini Tether üzerinden izleyebiliyorlar. Uygun bulmadıkları bir saatte çocuğun internete eriştiğini fark edip, bunu engelleyebiliyorlar. Çocukların internete eriştiği cihazların bağlantı ayarlarını programlayabiliyorlar. Hangi saatler arasında bağlanacaklarından URL bazında filtreleme yaparak istenmeyen sitelere erişmelerini engellemek de bunlar arasında yer alıyor.



Ayrıca birden fazla TP-Link cihazı eşgüdümlü yönetme özelliği sayesinde bu ayarları her cihaz için tek tek yapmak gerekmiyor. Şifreden misafir ağına, ebeveyn denetimlerinden izinsiz erişimlere kadar tüm işlemleri Tether üzerinden tüm TP-Link ağ cihazları için tek işlemle yapmak mümkün.



TP-Link, Tether uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Her yeni sürümde yeni özellikler ekleniyor. Önümüzdeki yıl yenilenecek olan sürümde antivirüs yazılımlarına ilişkin özellikler ekleneceği açıklanıyor.